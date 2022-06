Sinner-Paul oggi all’ATP 250 Eastbourne, orario e dove vederla in tv Jannik Sinner torna in campo dopo l’infortunio e sfida Tommy Paul negli ottavi di finale del torneo di Eastbourne. Il vincente affronterà ai quarti uno tra Sonego e De Minaur, ecco tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sfida Tommy Paul negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Eastbourne. Il tennista italiano, numero 13 della classifica e seconda testa di serie, torna in campo dopo l'infortunio accusato al Roland Garros per sfidare l'americano, sull'erba inglese nell'appuntamento antipasto di Wimbledon. Sinner che ha già battuto una volta Paul e può contare sul sostegno del supercoach Cahill, vuole approdare ai quarti dove troverebbe uno tra l'altro italiano Sonego e De Minaur. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'orario e la diretta TV e streaming dell'incontro.

A che ora si gioca Sinner-Paul all'ATP Eastbourne

Jannik Sinner e Tommy Paul si affronteranno oggi mercoledì 22 giugno negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Eastbourne. Il match è in programma sul campo 1 dell'impianto britannico, e inizierà non prima delle 15. L'orario dipenderà dalle due sfide che si disputeranno in precedenza sullo stesso campo. Se i tempi dovessero allungarsi, allora Sinner e Paul inizieranno il loro match in ritardo.

Dove vedere Sinner-Paul in chiaro in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Sinner-Paul? La partita degli ottavi di finale del torneo di Eastbourne si potrà seguire in TV in chiaro su Supertennis, canale 6 del digitale terrestre e 212 di Sky. Gli abbonati all'emittente satellitare potranno vedere l'incontro su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (canali 201 e 205). Per quanto riguarda lo streaming, possibile vedere Sinner-Paul in chiaro sul sito di Supertennis oppure attraverso la piattaforma Supertennix dietro abbonamento oppure in forma gratuita se tesserati FIT. Gli abbonati Sky invece potranno utilizzare l'app loro riservata Sky GO. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW TV.

I precedenti tra Sinner e Paul

Jannik Sinner e Tommy Paul si conoscono bene essendosi incontrati già in un’occasione in carriera. Il tennista italiano numero 13 ATP e quello americano, 35° al mondo, hanno giocato contro pochissimi mesi fa a Madrid. In quell’occasione, sulla terra rossa spagnola, ad imporsi è stato l’azzurro in rimonta al terzo set. Un precedente di buon auspicio per il nostro giocatore, contro l’americano duttile e da prendere con le pinze su tutte le superfici.

Il tabellone di Sinner a Eastbourne: il prossimo avversario

Jannik Sinner è uno dei grandi favoriti per la vittoria finale nel torneo ATP 250 di Eastbourne. Il suo status di seconda testa di serie del tabellone gli permette di entrare in gioco già agli ottavi, nella parte bassa. In caso di vittoria troverà il vincente del match tra l’altro azzurro Sonego e De Minaur, con la possibilità di un derby italiano. L’avversario sulla carta più temibile in semifinale potrebbe essere Fritz, con attenzione invece nella parte alta a Norrie, e Opelka, temibile sul veloce.