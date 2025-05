video suggerito

Sinner imbarazzato dalla domanda scomoda su PSG-Inter: "Ohi, non mettermi in questa situazione" Jannik Sinner e il suo grande amico Gigio Donnarumma si sono incontrati a Parigi dopo la prima partita dell'italiano al Roland Garros. Sinner ha svelato anche per chi tiferà in occasione della finale PSG-Inter di Champions League.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha iniziato con il piede giusto al Roland Garros. Il numero 1 del tabellone ha dovuto alzare il livello e impegnarsi non poco per battere il francese Rinderkech, che soprattutto nel terzo set lo aveva messo in difficoltà. Sinner tornerà in campo giovedì e affronterà Gasquet, al suo ultimo torneo. Dopo la partita Jannik ha parlato anche della finale di Champions League PSG-Inter, in programma sabato 31 maggio.

Jannik supera facile il primo turno al Roland Garros

L'esordio in una prova Slam non è mai semplice, Sinner lo ha superato vincendo tre set a zero con Rinderknech, numero 72 ATP che per larghi tratti ha giocato benissimo. Persa la partita l'altoatesino ha rilasciato un'intervista a caldo ad Alex Corretja, nella quale ha omaggiato Rafa Nadal, il re del rosso, il tennista che ha vinto il maggior numero di volte il Roland Garros (addirittura 14).

In prima fila, durante Sinner-Rinderkenech, c'erano anche due calciatori del PSG: Gigio Donnarumma, amico di Jannik che faceva il tifo per lui, e Ousmane Dembélé, attaccante del Paris tra i candidati al Pallone d'Oro 2025, che a un certo punto dell'incontro ha battuto il cinque al tennista transalpino.

Sinner risponde su PSG-Inter

Terminata la partita Sinner è stato chiesto per chi avrebbe tifato sabato sera nella finale di Champions tra PSG e Inter, incontro che si disputerà in contemporanea a una delle sfide del Roland Garros – difficilmente a una di Sinner. La risposta di Jannik è stata chiara. Nonostante l'amicizia con Donnarumma e il suo tifo calcistico per il Milan, il tennista numero 1 al mondo sosterrà l'Inter: "Per chi tiferò? Ohi! Non mi mettere in questa situazione. Sono molto amico di Gigio, ma ho anche molti amici nell'Inter. Speriamo sia una bella partita, credo che non si offenda nessuno se dico che si tifa la squadra italiana anche se si che io sono milanista".

Il forte legame tra Donnarumma e Sinner

L'amicizia tra il portiere del PSG e il numero 1 del tennis è di lunga data. I due si sono conosciuti circa un anno fa, quando l'Italia andò a Miami per giocare due amichevoli nelle settimane in cui c'era il torneo di tennis. Da lì questi due campioni hanno iniziato a giocare online a Call of Duty e il rapporto pian piano si è cementato: "Siamo buoni amici, ci vediamo poco, ma stiamo sempre in contatto. Lui è un ragazzo gentile". Dunque un bel rapporto tra campioni, confermato anche dei sorrisi negli spogliatoi del Roland Garros.

Come confermato poi dallo stesso Sinner: "Per me è stato onore vederlo in tribuna. Donnarumma è un ospite speciale, è il miglior portiere che avete visto da queste parti e anche lui ha una partita importanti tra un po' di giorni. Cosa abbiamo in comune io e Donnarumma? Siamo concentrati su noi stessi. E ci supportiamo a vicenda".