Sinner-Rinderknech, la diretta al Roland Garros 6-4, 6-3, 2-5: Jannik recupera un break

Jannik Sinner fa il suo esordio contro Arthur Rinderknech al Roland Garros. Primi due set per l'italiano, 6-4, 6-3. Ora in corso il terzo. Sinner dopo la sconfitta in finale a Roma contro Alcaraz punta ad arrivare in fondo nel secondo Slam della stagione, con il confronto con Carlitos che potrebbe concretizzarsi solo in finale. Jannik avanti 2-1 nei precedenti contro Rinderknech, con il quale l'ultima sfida risale al 2022. In palio il secondo turno contro Gasquet. Diretta TV su Eurosport, e quindi su Sky e DAZN e in streaming su Sky GO e DAZN.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0