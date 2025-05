video suggerito

Rinderknech le prova tutte con Sinner: tira in ballo il Papa prima del match del Roland Garros Nuovo post scherzoso di Rinderknech prima del match contro Sinner del Roland Garros. Questa volta il francese ha tirato in ballo anche il Papa.

A cura di Marco Beltrami

Arthur Rinderknech non lascia, ma raddoppia. Il tennista francese primo avversario di Jannik Sinner al Roland Garros ha nuovamente scherzato sul match ormai imminente. Molto attivo ultimamente sui social, il 75° giocatore del mondo, questa volta ha tirato in ballo anche il Papa in modo ironico. Insomma Rinderknech ha trovato un modo particolare per sottolineare le difficoltà del match, approfittandone anche per chiamare a raccolta il pubblico.

Rinderknech scherza ancora prima di affrontare Sinner, questa volta tira in ballo il Papa

Questa volta Rinderknech ha caricato sul suo profilo Twitter una delle foto relative alla recente visita di Jannik Sinner a Papa Leone XVI. Nell’immagine, diventata virale, si possono vedere il numero uno al mondo e il Pontefice, grande appassionato di tennis, parlare amabilmente con le racchette cedute dal giocatore al Santo Padre. Perché ha usato questo scatto, il tennista francese?

Cosa ha scritto Rinderknech prima di affrontare Sinner

Per spiegare ironicamente di avere bisogno di un miracolo a suo dire per battere Sinner nella partita d’esordio al Roland Garros. Questa la frase d’accompagnamento che è tutta un programma: "È tempo di dimostrare che i miracoli esistono… Ci vediamo domani alle 20:15 sul Centrale Jannik Sinner. Conto su di voi". Insomma Rinderknech è consapevole delle difficoltà del match, ma allo stesso tempo nutre fiducia anche se lo manifesta in modo divertente".

Partito il conto alla rovescia dunque per questa partita in programma lunedì alle ore 20:15. Il sogno del tennista 29enne è quello di replicare la prestazione del 2021 quando ottenne il primo e l'unico successo contro Sinner, che da lì in poi si è imposto due volte. Quello che è certo è che l'umore di Arthur è alto come dimostra proprio la sequela di post scherzosi pubblicati nella marcia d'avvicinamento alla sfida.