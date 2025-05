video suggerito

L'avversario di Sinner al Roland Garros fa un appello ai tifosi francesi: "Oddio, che facciamo?" Rinderknech ha pubblicato un messaggio in italiano per Sinner alla vigilia dell'esordio al Roland Garros. Ha tirato in ballo un gruppo organizzato di tifosi.

A cura di Marco Beltrami

Artur Rinderknech sarà il primo avversario di Jannik Sinner al Roland Garros 2025. Il tennista numero uno al mondo inizierà la sua avventura nello Slam francese contro uno dei giocatori di casa, che tra l'altro conosce molto bene. Il 29enne, attuale numero 72 del mondo, sui suoi profili social dopo il sorteggio ha tirato in ballo Sinner chiedendo i rinforzi in vista della partita. Un appello vero e proprio ai tifosi.

Rinderknech ha un messaggio in italiano per Sinner

Il tennista transalpino ha scritto un messaggio in italiano per Jannik: "O Dio, che facciamo", taggando il primo giocatore del ranking con tanto di faccine sorprese e con gli occhi a cuoricino. Il post però, caricato sui profili X e Instagram, non finisce qui, visto che Rinderknech ha taggato anche la "Tribune Bleue", ovvero un gruppo organizzato di giovani tifosi francesi. Questi ultimi seguono e incoraggiano durante i match i giocatori loro connazionali.

Si fanno sentire e non poco durante i tornei internazionali questi ragazzi di età compresa tra i 21 e i 24 anni, colorati e rumorosi sugli spalti. L'obiettivo di Rinderknech dunque è quello di ricevere una spinta dal pubblico, per cercare di impensierire Jannik Sinner, reduce dalla finale di Roma e intenzionato ad arrivare in campo al Roland Garros in condizioni migliori.

I tifosi rispondono a Rinderknech

"Tribune Bleue dovrete essere presenti", ha scritto il tennista transalpino ricevendo una risposta immediata: "Siamo carichi a mille! Solo che dovrai arrangiarti per farti mettere sul campo 14". Difficile però pensare che questa richiesta possa essere esaudita, visto che ovviamente Sinner giocherà sul Centrale. Insomma tra il serio e il faceto, Rinderknech le prova tutte contro un tennista con il quale parte sfavorito, ma che ha già affrontato tre volte. Le due ultime uscite hanno visto trionfare Sinner, mentre il primo incrocio sorrise a Rinderknech. Ma quello era un altro Jannik.