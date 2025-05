Sinner-Rinderknech oggi al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Sinner-Rinderknech è la prima partita di Jannik al Roland Garros. La sfida è in programma oggi non prima delle 20:15 sul campo Philippe Chatrier e mette in palio il secondo turno contro un altro francese, ovvero il vincente di Atmane-Gasquet. Sinner, numero uno del mondo, dopo la finale di Roma, affronta per la 4a volta in carriera il 29° del ranking con il quale è in vantaggio 2-1 nei precedenti. Diretta TV su Eurosport, Sky e DAZN, e streaming su DAZN, Sky GO, NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sinner con Rinderknech al Roland Garros, orario e programma

La partita tra Sinner e Rinderknech è in programma oggi lunedì 26 maggio sul campo Philippe Chatrier non prima delle 20:15. L'orario d'inizio preciso della sfida potrebbe slittare nel caso in cui, quelle in programma in precedenza dovessero prolungarsi più del dovuto. Sullo stesso campo infatti prima di Jannik si giocheranno: Sramkova-Swiatek, Osaka-Badosa e Atmane-Gasquet.

Sinner-Rinderknech, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Rinderknech in TV? La partita del primo turno del Roland Garros non si potrà vedere in chiaro, ma è in programma in TV su Eurosport. Questo significa che si potrà seguire sia su Sky, canale 210 o 211, oppure su DAZN. Per quanto riguarda lo streaming, diretta su Sky GO, per gli abbonati Sky, DAZN, e NOW. Anche in questo caso non si potrà vedere su dispositivi portatili e fissi il match in modo gratuito.

I precedenti tra Sinner e Rinderknech

Sinner e Rinderknech si sono già affrontati tre volte in carriera. Jannik è in vantaggio contro il 29enne 2-1, avendo vinto gli ultimi due incroci ad Anversa e in ATP Cup, nel 2021 e nel 2022. La prima sfida fu vinta invece dalla transalpina sempre nel 2021 a Lione, unica sulla terra battuta. Era però un altro Jannik Sinner.