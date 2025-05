video suggerito

Sinner spegne l'ardore di Rinderknech e del pubblico francese al Roland Garros: pratica archiviata Jannik Sinner vince all'esordio al Roland Garros 2025 contro Arthur Rinderknech. Buon test per l'azzurro che ora affronterà un altro transalpino, Richard Gasquet.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner regola Arthur Rinderknech, il suo atteggiamento da guascone e il pubblico francese e fa suo l'esordio del Roland Garros 2025. 6-4, 6-3, 7-5 per il tennista italiano che dopo aver preso le misure all'avversario, dimostrando la notevole differenza di valori in campo, ha avuto un passaggio a vuoto nel terzo set. Bravo il numero uno al mondo a rialzarsi e prendersi anche il terzo set e il match, spegnendo gli ardori del Philippe Chatrier. Il pragmatismo, la forza mentale e ovviamente il tennis solido e in costante pressione, al netto del "piccolo" black-out (fisiologico per ovvi motivi) si sono rivelati ancora una volta un fattore per Jannik, che ora proverà a confermarsi la bestia nera di un altro francese, ovvero Gasquet.

Sinner prende le misure a Rinderknech nel primo set che gioca a velocità di crociera

Rinderknech ha iniziato il match esattamente come ci si aspettava: ovvero con un all-in. Il francese ha provato costantemente a spingere, soprattutto dal lato del dritto, riuscendo a creare qualche apprensione a Sinner. L’azzurro, dopo aver annullato tre palle break, ha alzato il livello del suo gioco. Spesso e volentieri Jannik ha insistito sul rovescio del padrone di casa, dando quasi l’impressione di non voler ancora spingere al massimo. Una sorta di velocità di crociera per l’altoatesino, un ritmo comunque difficile da sostenere per Rinderknech, che però nel momento decisivo ha piazzato il break e si è aggiudicato il primo set per 6-4.

Crescita nel secondo set per Sinner che spegne i tentativi del francese

Nel secondo parziale il gap tra i due si è ampliato: il tennis arrembante di Rinderknech è rimasto solo un ricordo, mentre Sinner è diventato sempre più padrone del gioco, gestendo la situazione con lucidità. Senza strafare, il numero uno del mondo ha subito strappato il servizio all’avversario, che ha iniziato a vestire i panni dello showman. Prima un servizio da sotto finito male, poi un siparietto con la giudice di sedia: prima la richiesta di un controllo, poi il dietrofront quando l'ufficiale era già scesa dalla sua postazione. Jannik non si è lasciato minimamente condizionare e ha chiuso il set sul 6-3, aumentando sensibilmente il numero dei vincenti.

Nel terzo set però ecco il ribaltone, con un Rinderknech che ha accelerato, infiammando il pubblico di casa. Passaggio a vuoto di Jannik, e avversario on-fire e protagonista anche di esultanze plateali. Bravo però l'azzurro a rimanere sempre concentrato e recuperare il doppio break e una situazione di 4-0. Alla fine ecco la rimonta e il 7-5 a spegnere i sogni di gloria dei tifosi francesi.

Il prossimo avversario di Sinner è Gasquet

Jannik Sinner tornerà ora in campo per il secondo turno contro un altro giocatore di casa: il sempreverde Richard Gasquet, impegnato nel suo ultimo torneo parigino. Il numero uno al mondo ha sempre avuto la meglio nei precedenti contro il 38enne francese, attuale numero 166 del ranking ATP (il suo best ranking è stato il numero 7). Tre vittorie su tre per Jannik: le prime due nel 2023, a Indian Wells e Halle, l’ultima proprio nell’edizione 2024 del Roland Garros.