Sinner si inginocchia sulla mattonella di Nadal al Roland Garros e fa un gesto da vero numero 1 Jannik Sinner protagonista di un comportamento impeccabile dopo la vittoria con Rinderknech al Roland Garros sia nei confronti di Nadal che del pubblico francese. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Tutti a lezione di correttezza e sportività da Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista italiano si è confermato ancora una volta un gentleman a tutto tondo dopo la vittoria contro Rinderknech all’esordio nello Slam parigino. Prima parole di apprezzamento per il pubblico, nonostante il tifo caldo a favore dell’atleta di casa, e poi un tributo sentito a Rafa Nadal, culminato in un gesto di grande rispetto.

Sinner e il rispetto totale per Nadal, gesto da numero uno

Partiamo dalla fine, da quando Alex Corretja, ex numero 2 del mondo e due volte finalista al Roland Garros, ha sorpreso Jannik Sinner al termine della classica intervista in campo. "Puoi venire con me?" ha chiesto Corretja all’azzurro, che ha accettato con un pizzico di perplessità. I due si sono avvicinati alla zona della targa-tributo dedicata a Rafa Nadal, inaugurata poche ore prima durante una commovente cerimonia per il leggendario ex campione.

Le parole di Sinner su Rafa Nadal e sulla targa al Roland Garros

Appena giunto nei pressi della piastrella con l’impronta di Nadal, Sinner si è inginocchiato e, con un gesto da vero numero uno, ha tolto con la mano la terra rossa per renderla ben visibile. Difficile poi esprimere a parole l’emozione per un personaggio del genere: "Cosa posso dire? È un giocatore davvero speciale, credo che tutti lo sappiamo, ma soprattutto è speciale come persona, per quello che è stato e per quello che è ancora oggi. Non è mai cambiato, nonostante tutti i suoi successi. Ha avuto e ha una splendida famiglia. Ora si apre un nuovo capitolo per lui, ma penso che questo sia… il minimo che questo campo possa fare, sai, lasciare la sua impronta qui, dopo aver vinto questo trofeo 14 volte".

Sinner si sente, come tanti, un privilegiato ad aver vissuto l’epoca di Rafa Nadal, con il quale ha anche condiviso il campo (e non solo): "Penso che possiamo ritenerci tutti molto, molto fortunati ad aver condiviso questo momento con lui. È un modello per tutti noi. E credo che per la prossima generazione sia importante osservare come si è comportato in campo, come tratta le persone, quanto è gentile con ogni raccattapalle: è semplicemente straordinario. Quindi, sì… congratulazioni a Rafa, non solo per i trofei, ma anche per questo. È qualcosa di incredibile. Credo che tutti noi giocatori apprezziamo molto questo quando giochiamo su questo campo".

Sinner e il ringraziamento al pubblico francese

Un momento bellissimo, preceduto da un’ulteriore dimostrazione di classe da parte di Sinner. Oltre a celebrare la presenza di Gigio Donnarumma nel suo angolo, Jannik ha voluto ringraziare anche i tifosi francesi: "Volevo ringraziarvi per come vi siete comportati: avete tifato per il giocatore francese ma siete stati corretti anche con me. L’ho apprezzato tanto". Ed è per questo che Sinner sa già cosa lo aspetta nel prossimo match contro Gasquet: "Ovviamente so che tiferete per lui, e va benissimo così. Non posso dire altro, se non di essere felice.”