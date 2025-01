video suggerito

Sinner-Giron agli Australian Open, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner-Giron è un incontro del terzo turno di Jannik agli Australian Open. L’incontro si giocherà sabato 18 gennaio, l’orario è stato definito: in campo alle 9, ore italiane. Tutto quello che c’è sapere su orario e diretta TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner giocherà il match di terzo turno degli Australian Open contro l'americano Marcos Giron sabato 18 gennaio. L'orario di gioco è stato stabilito: scenderà in campo alle 9 italiane. Il numero 1 al mondo ha battuto Jarry e Schoolkate e se vincerà affronterà lunedì negli ottavi di finale il vincente del match tra il danese Holger Rune e il serbo Miomir Kecmanovic. La sfida di Sinner si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, Sky e DAZN. Streaming possibile con DAZN, Sky Go, NOW e Discovery+, per rispettivi abbonati. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

A che ora gioca Sinner agli Australian Open con Giron: orario e programma

Jannik Sinner e Marcos Giron saranno in campo per la partita dei sedicesimi di finale degli Australian sabato 18 gennaio. L'incontro che vedrà come protagonista il detentore del titolo si terrà sulla Rod Laver Arena. Il programma del campo centrale non è stato ancora ufficializzato. Sinner-Giron in campo alle 9 ora italiana, in un orario che è decisamente più accessibile per gli appassionati.

Sinner-Giron, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Giron n TV? Sinner a caccia della decima vittoria consecutiva agli Australian Open. La partita di terzo turno di Sinner con Giron non sarà visibile in chiaro in TV. Diretta su Eurosport, che detiene l'esclusiva del torneo. Eurosport è un canale visibile per gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Si potrà seguire la partita anche in diretta streaming. Sinner-Giron sarà a disposizione in streaming per abbonati, con Sky Go, NOW, DAZN, il player di Eurosport e Discovery+.

I precedenti tra Sinner e Giron

C'è un solo precedente tra Sinner e Giron che si sono sfidati nel torneo 1000 di Shanghai nell'ottobre del 2023. Sinner era reduce dal successo di Pechino e batté in due set l'americano, che fu ostico nel primo set prima di perdere con il punteggio di 7-6 6-2.