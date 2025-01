Sinner-Giron in diretta LIVE agli Australian Open: dove vedere la partita in tv e streaming

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open 2025: il numero 1 al mondo e campione in carica oggi affronta l'americano Marcos Giron nella partita di terzo turno dello slam di Melbourne. Sinner e Giron si sono affrontati già in un'occasione, vinse Jannik in due set. Giron è numero 47 ATP. Sinner-Giron inizierà alle 9 ora italiana e si potrà seguire in TV su Eurosport, canale visibile dagli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Streaming possibile per abbonati con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0

07:32 Sinner-Giron, a che ora inizia La partita di terzo turno tra Jannik Sinner e Marcos Giron prenderà il via alle ore 9 italiane ed è la prima della sessione serale di Melbourne, la sessione mattutina italiana. A cura di Alessio Morra 07:31 Sinner-Giron, i precedenti Jannik Sinner e Marcos Giron si sono affrontati in una sola occasione. Il numero 1 della classifica ATP e il tennista americano hanno giocato a Shanghai nel 2023, quando Jannik vinse in due set secchi. A cura di Alessio Morra 07:30 Sinner-Giron oggi agli Australian Open, dove vedere la partita di tennis in TV e streaming: la diretta Jannik Sinner torna in campo nella mattinata italiana per il match di terzo turno degli Australian Open, e lo farà contro Marcos Giron. Il numero 1 della classifica ATP sarà in campo nella mattinata italiana. L'incontro inizierà alle 9 ora italiana (le 19 locali). Sinner-Giron si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, canale visibile dagli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Streaming possibile con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+. A cura di Alessio Morra