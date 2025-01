video suggerito

Sinner spiega cosa fa prima di giocare, agli Australian Open ridono tutti: “Ma sappi che non durerà” Jannik Sinner battendo Giron si è qualificato per gli ottavi degli Australian Open. Il numero 1 dopo la partita rispondendo a Jim Courier ha detto cosa fa prima e dopo ogni partita. Sinner dorme moltissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

114 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come facilmente prevedibile, è stato tutto facile per Jannik Sinner che si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open. In tre set si è chiusa velocemente la pratica Giron, eliminato dal torneo con onore. Sinner lunedì tornerà sul centrale di Melbourne per sfidare Rune o Kecmanovic. Dopo la partita il numero 1 ATP è stato protagonista di una divertente intervista con Jim Courier.

Sinner dice di dover alzare il suo livello di gioco

Prima ha commentato velocemente la partita vinta con l'americano: "Sono contento di essere agli ottavi. Tutti i match hanno delle difficoltà, anche questo. Lui ha servito bene, ho faticato un po' alla risposta, ma posso migliorare. Giocare nella sessione serale è bello", aggiungendo di dover alzare il livello per poter proseguire il suo cammino spedito a Melbourne: "A rete non è andata tanto bene oggi, ma ogni giorno c'è qualcosa che cambia. L'importante è rimanere sempre mentalmente sul pezzo. Se voglio tornare in questo torneo devo migliorare, e voglio alzare il livello nel prossimo turno".

La routine pre-partita di Sinner

Dopo di che Courier ha cambiato argomento e ha chiesto a Sinner della sua routine quando gioca di sera (la partita con Giron era in programma alle 19 locali). Jannik sente questa domanda e inizia a ridere, l'ex numero 1 gli chiede perché: "Rido perché vedo qualcuno nel mio box ridere", poi torna serio e dice di dormire parecchio, anche fino a pochi minuti dal via: "Di solito mi rilasso fino a venti minuti dalla partita, poi cerco di dormire il più possibile, e non ho dubbi nel farlo. Ho dormito dieci ore stanotte, spero di continuare a essere un dormiglione".

Courier lo interrompe dicendogli: "Sappi che non durerà", tra i sorrisi degli spettatori. Jannik ha continuato dicendo: "E faccio un sonnellino pure poco prima della partita, ma mi sveglio quando serve".

Sinner giocherà contro Rune o Kecmanovic agli ottavi

Courier gli chiede anche della routine del post partita. Sinner dopo il match farà la doccia e poi incontrerà la stampa, intervista e conferenza, prima di una parte nella quale dovrà tornare al lavoro per recuperare le forze, con il suo staff che ha già pronto un piano: "Dopo la partita devo recuperare un po' fisicamente e ci sono le interviste con la stampa. Sono arrivato alle 14:30 e andrò via alle 23:30".

Una lunga giornata per Jannik, che è pronto a sfidare il vincente di Rune-Kecmanovic: "Rune lo conosco di più, abbiamo già avuto delle battaglie, se sarà Kecmanovic vedremo. Se aumenterò il livello sarà una buona partita".