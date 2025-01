video suggerito

Shelton spiega perché ha battuto Musetti: "Non volevo fosse il mio papà". Cosa vuol dire nel tennis Ben Shelton ha eliminato Lorenzo Musetti nel terzo turno degli Australian Open. Il tennista americano non aveva mai vinto con l'italiano e dopo la partita ha spiegato perché questo successo gli ha dato soddisfazione e tolto un peso.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti è fuori dagli Australian Open. Ha giocato un'ottima partita, ma è stato sconfitto in quattro set da Ben Shelton che nei momenti decisivi ha fatto la differenza. Un gran peccato per Musetti che aveva un'occasione d'oro, perché il tabellone gli si era spalancato davanti, viste le eliminazioni di Medvedev e Fritz. Shelton passa agli ottavi dove sfiderà l'eterno Monfils. Dopo la vittoria con un gran sorriso sulle labbra l'americano ha scherzato tanto e ha parlato anche del suo avversario, che se lo avesse battuto ancora sarebbe stato da considerare quasi come un padre.

Musetti battuto in 4 set da Shelton agli Australian Open

Musetti ha perso con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 7-6. Il finire del terzo set è stato esiziale. Il tie-break del quarto è stato bello, ma Shelton se l'è giocato meglio e lo ha vinto 7 punti a 5. Ora il tabellone si è aperto per l'americano, che ha una ghiotta occasione. Monfils sarà l'avversario degli ottavi, uno tra Sonego e Tien eventualmente nei quarti.

Shelton aveva sempre perso con Musetti prima degli Australian Open

L'americano sapeva bene che questa partita era quella più difficile. Per questo dopo il match ha mostrato il suo sorriso contagioso nell'intervista a bordo campo. Ha parlato tanto e ha scherzato molto: "Ho avuto un sacco di grandi vittorie in questo stadio, nella John Cain Arena. Qui non ho mai perso. Sicuramente mi godrò questa vittoria per il prossimo giorno e mezzo".

"Quando qualcuno ti batte tre volte di fila diventa tuo padre"

Successivamente ha aggiunto una frase che non è passata inosservata. Shelton ha ricordato i precedenti negativi con il tennista di Carrara ed ha usato un'espressione che forse mai si era sentita prima d'ora: "Ero sotto 2-0 nei confronti diretti con Musetti, prima di oggi. Nel Tour diciamo che se qualcuno ti batte tre volte di fila, è tuo padre". Il figlio d'arte ha evitato che Musetti diventasse (anche) suo papà. Sarebbe stato così, metaforicamente, in caso di terzo successo di fila dell'azzurro nei suoi confronti. Musetti padre lo è per davvero, ma certamente non di Shelton, che a Melbourne ha evitato la terza sconfitta di fila con l'italiano.