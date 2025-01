video suggerito

Il tabellone dell'Australian Open 2025 di tennis: Sinner evita Djokovic e Alcaraz, esordio con Jarry Sorteggiato il tabellone degli Australian Open. Jannik Sinner, testa di serie numero 1 di quello maschile, esordirà con Jarry. Nella sua metà di tabellone Fritz, Medvedev e de Minaur.

A cura di Alessio Morra

È stato sorteggiato questa notte il tabellone degli Australian Open 2025, che si terranno a Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Jannik Sinner, testa di serie numero 1, farà il suo esordio con il cileno Nicolas Jarry. Sul suo cammino potenzialmente ci sono Fritz e Medvedev, ma pure Rune e de Minaur. Nella parte bassa con Zverev ci sono sia Alcaraz che Djokovic. Sulla strada di Sinner potrebbe esserci anche Berrettini agli ottavi. In campo femminile Jasmine Paolini invece è finita nella parte bassa, per lei un potenziale quarto di finale con Rybakina e una semifinale con Iga Swiatek.

Il tabellone degli Australian Open 2025: Sinner contro Jarry

Jannik Sinner è la testa di serie numero 1 a Melbourne, dove ha vinto lo scorso anno il primo Slam della sua carriera. Sinner esordirà tra domenica e martedì contro il cileno Jarry, che ha sempre battuto nei precedenti. Sul suo cammino c'è anche Cobolli, che potrebbe affrontare al terzo turno. Djokovic ha un cammino insidioso ed è nello stesso spicchio di Alcaraz. I due potenzialmente possono dare vita a una partita dei quarti.

Sinner dunque parte con Jarry poi troverà uno tra Daniel e Schoolkate, nel terzo turno secondo classifica ci sarebbe il derby con Cobolli. Ottavo impegnativo con uno tra Rune, Hurkacz e Berrettini, nei quarti de Minaur o Tsitsipas, in semifinale Fritz o Medvedev. Poi chissà. Derby tra Musetti e Arnaldi al primo turno, mentre Fognini sfiderà Dimitrov.

Gli accoppiamenti dei tennisti italiani al primo turno degli Australian Open

Sinner-Jarry

Cobolli-Etcheverry

Berrettini-Norrie

Nardi-Diallo

Musetti-Arnaldi

Fognini-Dimitrov

Sonego-Wawrinka

Darderi-Martinez

Paolini-qualificata

Cocciaretto-Shnaider

Bronzetti-Azarenka

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Gli Australian Open si giocheranno dal 12 al 26 gennaio. Il primo turno è spalmato su tre giorni, poi ci sarà la canonica alternanza per le due metà dei rispettivi tabellone fino ai quarti. Poi si terranno le semifinali femminili il 23 gennaio, quelle maschili il 24. Finale femminile il 25, quella maschile il 26 gennaio. Si parte per i primi nove giorni all'1 di notte ora italiana con la sessione mattutina (per l'Australia), mentre quella serale non comincia prima delle 9.

Domenica 12 gennaio: primo turno maschile e femminile

Lunedì 13 gennaio: primo turno maschile e femminile

Martedì 14 gennaio: primo turno maschile e femminile

Mercoledì 15 gennaio: secondo turno maschile e femminile

Giovedì 16 gennaio: secondo turno maschile e femminile

Venerdì 17 gennaio: terzo turno maschile e femminile

Sabato 18 gennaio: terzo turno maschile e femminile

Domenica 19 gennaio: ottavi maschile e femminile

Lunedì 20 gennaio: ottavi maschile e femminile

Martedì 21 gennaio: quarti maschile e femminile

Mercoledì 22 gennaio: quarti maschile e femminile

Giovedì 23 gennaio: semifinali femminili

Venerdì 24 gennaio: semifinali maschili

Sabato 25 gennaio: finale femminile

Domenica 26 gennaio: finale maschile