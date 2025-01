video suggerito

Sonego ai quarti degli Australian Open ma il suo primo pensiero è per l’avversario: “Sono triste” Lorenzo Sonego ancora una volta ha dato prova di grande signorilità consolando e preoccupandosi per le condizioni del suo avversario Tien dopo la qualificazione ai quarti degli Australian Open. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Non c'è solo Jannik Sinner a far sognare l'Italia agli Australian Open, ma anche Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese si è qualificato per i quarti del torneo battendo in 4 set il promettente americano Tien. Una gioia incontenibile per Sonny che ora aspetta Shelton che ha superato Monfils ritiratosi per un infortunio. Il tutto sognando un derby azzurro in semifinale. Anche dopo l'ultima vittoria, come in occasione del confronto con Fonseca, Lorenzo ha dato dimostrazione di grande signorilità preoccupandosi per le condizioni dello sconfitto.

Lorenzo Sonego batte Tien e si qualifica ai quarti degli Australian Open

Già perché il povero Tien è arrivato alla sfida contro il tennista italiano provato dalle fatiche delle battaglie precedenti. Anche durante la sfida con Sonego, lo statunitense ha dovuto fare ricorso alle cure del fisioterapista per poter proseguire il suo match e cercare un rimedio a problemi di natura muscolare, all'altezza delle cosce. Questo non gli ha impedito di dare battaglia strappando anche un set al nostro tennista, bravo a restare sempre concentrato.

La classe di Sonego che consola l'avversario Tien e si preoccupa delle sue condizioni

Dopo la vittoria, Lorenzo si è lasciato andare ad un urlo liberatorio prima dello scambio dei saluti. Il primo pensiero del giocatore azzurro è stato per il suo avversario visibilmente amareggiato. Sonego ha chiesto a Tien come stesse, informandosi sulle sue condizioni e consolandolo. Lo sconfitto ha replicato augurando in bocca al lupo per il prosieguo della competizione al tennista italiano.

E Sonego poi ha confermato il tutto nell'intervista in campo. Nonostante la gioia per il primo quarto di finale Slam in carriera, Lorenzo si è detto dispiaciuto per le condizioni di Tien: "Sono un po' triste perché il mio avversario ha avuto dei problemi, non è il modo in cui avrei voluto vincere, ma così è. L'atmosfera è veramente strepitosa, ho giocato veramente bene questa settimana e il clima fa di tutto per farti giocare il miglior tennis. È semplicemente incredibile, un'emozione pazzesca.