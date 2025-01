video suggerito

Sonego elimina Fonseca nella bolgia brasiliana agli Australian Open: a fine partita gesto di classe Grande signorilità per Lorenzo Sonego dopo la vittoria con Joao Fonseca, spinto da tantissimi tifosi brasiliani. Il tennista italiano approda al terzo turno degli Australian Open. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

109 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Sonego non si tira mai indietro quando in campo impazza la battaglia, e lo ha dimostrato ampiamente anche agli Australian Open nella partita vinta contro Fonseca. Un guerriero gentile Sonny che ha saputo tenere botta contro il talentuoso brasiliano capace di contare su una vera e propria torcida sugli spalti. L'azzurro trascinato a sua volta dai tifosi italiani, seppur in minoranza, si è comportato da vero signore, dall'inizio alla fine.

Fonseca batte Fonseca nella bolgia dei tifosi brasiliani

Non è stato facile per lui giocare nella bolgia brasiliana. Tanti i sostenitori di Fonseca sugli spalti, con questo ragazzo che negli ultimi giorni ha conquistato la scena dopo la vittoria su Rublev. D'altronde i fan del giovane talento sudamericano si erano fatti sentire già alla vigilia anche sulle pagine social di Sonego prese d'assalto. Questo però non ha inciso particolarmente sul rendimento di Lorenzo che è riuscito ad imporsi alla lunga, mostrando anche grande freddezza nei momenti decisivi.

La classe di Sonego dopo la vittoria contro Fonseca

A fine partita poi più che comprensibile l'esultanza sfrenata, con tanto di urlaccio, da parte del giocatore italiano che vede nuovamente la top 50 e pregusta un ritorno al passato, dopo una stagione complicata. Una celebrazione sacrosanta, seguita però da un atteggiamento di gran classe. Sonego infatti prima ha scambiato un saluto cordiale con lo sconfitto, che ha consolato a più riprese. Inoltre al momento dell'uscita di scena dell'avversario, Sonny si è alzato in piedi unendosi nell'applauso dei tifosi

Prima di abbandonare l'impianto Lorenzo si è voluto quasi scusare con il pubblico di fede brasiliana. Mani giunte in direzione degli spalti, a fotografare il dispiacere per aver regalato ai verdeoro una delusione. Tutto ricambiato dagli applausi dei tifosi che hanno riconosciuto il suo valore. Un bel momento, una chiusura degna di una bella partita che ha consacrato Sonego come uno dei giocatori più difficili da affrontare quando sta bene. Con lui ogni match va giocato dall'inizio alla fine, con la consapevolezza che non mollerà mai un punto.