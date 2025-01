video suggerito

Quando gioca Sinner agli Australian Open, il calendario delle partite: date e orari Jannik Sinner scenderà in campo contro Nicolas Jarry nel primo turno degli Australian Open lunedì 13 o martedì 14 gennaio. Sinner nella prima settimana giocherà anche giovedì 16 e sabato 18. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner a Melbourne difenderà il titolo vinto agli Australian Open lo scorso anno. E lo difende da numero 1 della classifica ATP. Jannik è il grande favorito e farà il suo esordio in tabellone contro il cileno Nicolas Jarry, numero 34 e che ha un bilancio in pari con Sinner. L'ordine del gioco del primo turno non è ancora stato stabilito, ma c'è una certezza. L'azzurro sarà in campo lunedì 13 gennaio. Così sarà perché gli organizzatori hanno deciso di iniziare il torneo maschile con le sfide della parte bassa del tabellone. Ciò significa anche che potenzialmente si conoscono i giorni nei quali scenderà in campo il miglior tennista del mondo.

Le date delle partite di Sinner agli Australian Open

Dunque sarà Sinner-Jarry al primo turno degli Australian Open. Il numero 1 della classifica mondiale ha vinto contro il cileno l'ultimo precedente giocato lo scorso settembre nel torneo di Pechino. Sinner e Jarry saranno in campo lunedì 13 gennaio. L'orario di gioco pure non è noto. L'incontro potrebbe disputarsi tanto nella sessione mattutina australiana (la notte italiana) o in quella serale australiana, cosa che sembra più probabile considerando che Jannik è sia il numero 1 che il detentore del titolo. Quindi in questo caso i due giocherebbero non prima delle 9 o delle 11 del mattino.

Si comincia con la parte bassa del tabellone maschile, ciò significa che Jannik sempre vincendo sarà in campo giovedì 16, sabato 18 e lunedì 20 gennaio per le partite di secondo turno, terzo turno e ottavi. Ed eventualmente il 22 gennaio per i quarti, il 24 per le semifinali e il 26 per la finale.

lunedì 13 gennaio: primo turno

giovedì 16 gennaio: secondo turno

sabato 18 gennaio: terzo turno

lunedì 20 gennaio: ottavi

mercoledì 22 gennaio: quarti

venerdì 24 gennaio: semifinali

domenica 26 gennaio: finale

Il tabellone di Sinner agli Australian Open

Jannik Sinner guida il tabellonea Melbourne, dove va a caccia del secondo titolo consecutivo. Sinner esordisce con Jarry, poi affronterà il vincente di Daniel-Schoolkate. Nel terzo turno potrebbe esserci il derby con Cobolli, negli ottavi quello con Berrettini, che non è stato fortunato. Perché Matteo è dalla parte di Rune e Hurkacz. Nel quarto di finale troverebbe in teoria uno tra de Minaur e Tsitsipas, mentre la semifinale sarebbe con Fritz o Medvedev. Solo in finale potrebbe sfidare Alcaraz, Djokovic o Zverev.