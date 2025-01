video suggerito

Chi è Schoolkate, lo sconosciuto avversario di Sinner agli Australian Open che ha vinto solo 2 partite Tristan Schoolkate affronterà Jannik Sinner nel secondo turno degli Australian Open giovedì 16 gennaio non prima delle 9. L’australiano, classe 2001, è numero 173 ATP ed ha vinto solo due partite nel circuito maggiore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Tristan Schoolkate è il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open. Un confronto totalmente impari tra i due tennisti che vivono su due pianeti totalmente diversi. Schoolkate è numero 173 della classifica ATP e nel circuito maggiore ha vinto solo due partite, incredibilmente contro lo stesso giocatore. Tennista che predilige un gioco d'attacco vivrà a Melbourne contro Sinner probabilmente la notte migliore della sua carriera. Appuntamento a non prima delle 9, ora italiana di giovedì 16 gennaio.

L'australiano è fuori dai primi 170: in carriera ha vinto un titolo in doppio

Classe 2001, a febbraio compirà 24 anni. Schoolkate è entrato in tabellone grazie a una wild card, altrimenti sarebbe dovuto passare in quel girone infernale che sono le Qualificazioni di un torneo del Grande Slam. La sua miglior classifica è quella che toccò lo scorso settembre, quando salì fino alla posizione numero 169. Ora è 173 e dunque grazie al secondo turno raggiunto ha la concreta possibilità di entrare per la prima volta tra i primi 150 ATP. Nel 2022 in coppia con Griekspoor vinse il torneo di doppio dell'ATP 250 di Anversa.

Due vittorie nei tornei dello Slam

Questi numeri fanno capire che la carriera di Schoolkate fin qui non è stata strepitosa. Ha vinto solo due partite nel circuito maggiore e le ha vinte, però, entrambe a livello Slam. Non male. La prima lo scorso agosto agli US Open contro Taro Daniel, la seconda lo scorso lunedì agli Australian Open sempre, incredibilmente, contro Taro Daniel. Poi null'altro per questo ragazzo di Perth cresciuto con il tennis nelle vene. Il papà è un maestro di tennis al Claremont Lawn Tennis Club di Perth.

Il crowdfunding per giocare Wimbledon

"Ciao! Mi chiamo Tristan Schoolkate e sono un tennista di 17 anni di Perth, Australia Occidentale. Attualmente sono tra i primi 75 juniores al mondo ed è stato il mio sogno fin da quando ho preso in mano per la prima volta una racchetta per giocare sull'erba a Wimbledon". Esordì così il giovane tennista che chiese un aiuto economico a perfetti sconosciuti per recarsi a Wimbledon per la prima volta, era il 2019. Raccolse oltre 10 mila dollari e a Wimbledon ci andò. Non è sbocciato, ma l'idea è stata premiata.

Ora la sfida a Sinner agli Australian Open

Cresciuto nel mito di Pat Rafter e Jo-Wilfried Tsonga, a parole si dice molto felice di sfidare Jannik Sinner: "Sono felicissimo di affrontare Sinner e vivrò una gran bella esperienza sotto tutti i punti di vista, dato che dovremmo giocare sulla Rod Laver Arena. Sarà un onore giocare contro il più forte al mondo e certamente proverò a sfoderare il mio miglior tennis per provare a metterlo in difficoltà". Parole condivisibili. Rischia di perdere malamente, ma giocherà a casa contro il numero 1 ATP. In ogni caso sarà un successo.