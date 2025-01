video suggerito

Sinner-Schoolkate agli Australian Open, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner-Schoolkate è la partita di secondo turno di Jannik agli Australian Open. L’incontro si giocherà giovedì 16 gennaio, non prima delle 9 ora italiana. Tutto quello che c’è sapere su orario e diretta TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open e lo farà giovedì 16 gennaio non prima delle 9, ora italiana, per il match di secondo turno contro la wild card australiana Tristan Schoolkate, tennista semi-sconosciuto, numero 173 ATP. Non esistono precedenti tra i due. In caso di vittoria Sinner sabato se la vedrà con il vincente di Etcheverry-Giron. L'incontro di Sinner si potrà seguire in TV su Eurosport, Sky e DAZN, e in streaming con DAZN, Sky Go, NOW e Discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

A che ora gioca Sinner agli Australian Open con Schoolkate: orario e programma

La partita di secondo turno tra Jannik Sinner e Tristan Schoolkate si giocherà giovedì 16 gennaio. Il miglior giocatore di tennis al mondo sarà in campo naturalmente sul centrale. La sfida tra l'azzurro e l'australiano si terrà sulla Rod Laver Arena nella sessione serale, quella mattutina per l'Italia. Sinner-Schoolkate è in programma come terzo singolare, quindi non inizierà prima delle ore 9.

Sinner-Schoolkate, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Schoolkate in TV? Sinner vuole vincere la nona partita consecutiva agli Australian Open. La sfida con Schoolkate, un autentico carneade, non si potrà seguire in chiaro in TV. Diretta esclusiva su Eurosport, canale visibile per gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Sarà possibile, naturalmente, seguire la partita anche in diretta streaming. L'incontro di Sinner si potrà seguire, sempre per abbonati, con Sky Go, NOW, DAZN, il player di Eurosport e Discovery+.

I precedenti tra Sinner e Schoolkate

Non ci sono confronti tra Jannik Sinner e Tristan Schoolkate. D'altronde era quasi impossibile ce ne fossero. L'australiano ha vinto solo due partite nel circuito maggiore e ne ha disputate appena cinque. Sinner, che ha vinto in tre set con Jarry all'esordio, è favoritissimo contro un tennista che si appresta per la prima volta a entrare tra i primi 150 ATP.