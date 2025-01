Australian Open, oggi Sinner-Schoolkate in diretta: Berrettini-Rune e Sonego-Fonseca LIVE, dove vedere le partite

Dopo l'esordio vincente contro Jarry oggi Jannik Sinner si prepara ad affrontare nel secondo turno il tennista di casa Schoolkate. Ma a Melbourne ci saranno tanti italiani in campo, a partire da Sonego che affronta il giovane fenomeno Fonseca fino a Berrettini impegnato nella dura sfida contro Rune. Bella vittoria di Musetti contro Shapovalov

Ora in campo c'è Sonego, contro il brasiliano Fonseca, seguito da Berrettini che non giocherà prima delle 7:15 e da Sinner che sarà tra gli ultimi a scendere in campo non prima delle 9:00, chiaramente ora italiana. Gli incontri si potranno seguire in TV su Eurosport, Sky e DAZN, e in streaming con DAZN, Sky Go, NOW e Discovery+.

07:13 Musetti al terzo turno, battuto Shapovalov. Ora la sfida con Shelton Lorenzo Musetti avanza per la prima volta al terzo turno degli Australian Open. Il tennista carrarino, primo italiano a scendere in campo oggi, ha battuto in tre set Shapovalov con una partita autoritaria. Ora appuntamento al prossimo match contro Shelton. A cura di Marco Beltrami 07:00 Tra poco in campo Berrettini sfida Rune Manca poco prima dell'inizio della partita di Berrettini: fra qualche momento l'italiano sfiderà Rune in una delle partite più attese del secondo turno del singolare maschile. A cura di Ada Cotugno 06:45 Chi è Schoolkate, l'avversario di Sinner oggi agli Australian Open Diversa la partita di Sinner che invece affronterà un giocatore quasi sconosciuto, Tristan Schoolkate. L'australiano classe 2001 è numero 173 ATP ed ha vinto solo due partite nel circuito maggiore, una ottenuta ad agosto agli US Open e una all'esordio nel torneo casalingo. Per la prima volta in carriera potrebbe avere la possibilità di entrare nei primi 150 tennisti del ranking. A cura di Ada Cotugno 06:30 Chi è Fonseca, il nuovo fenomeno del tennis avversario di Sonego Sonego sarà chiamato all'arduo compito di battere Fonseca, il nuovo fenomeno del tennis mondiale. Il 2006 brasiliano è la grande sorpresa degli Australian Open ed per qualcuno è già il "nuovo Sinner": nella scorsa annata ha ottenuto poi le prime vittorie nel circuito ATP, il primo successo Challenge e il trionfo, di buon auspicio, nelle ATP Next Gen Finals. A cura di Ada Cotugno 06:15 Gli italiani in campo oggi: dalle 7 Berrettini-Rune e Sonego-Fonseca in diretta Sono tanti gli azzurri che scenderanno in campo oggi a Melbourne, a partire da Musetti che affronterà Shapovalov, seguito dalla sfida di Sonego a Fonseca: saranno le prime due partite degli italiani che non cominceranno prima dell'1:00 di notte. Non prima delle 4:30 ci sarà Bronzetti-Cristian, mentre dalle 7:00 in poi scenderà in campo Berrettini contro Rune. Nella tarda mattinata italiana altri due italiani saranno impegnati agli Australian Open: dalle 9:00 in poi Sinner affronterà Schoolkate, seguito poi da Paolini che nel secondo match se la vedrà con Zarazua. A cura di Ada Cotugno 06:01 Sinner-Schoolkate, orario e dove vederla in TV e streaming Grande attenzione sul secondo match australiano di Sinner che si giocherà tutto contro il tennista di casa Schoolkate che ha all'attivo appena due vittorie. I due scenderanno in campo non prima delle 9:00, ora italiana, e la partita sarà visibile in TV su Eurosport, Sky e DAZN, e in streaming con DAZN, Sky Go, NOW e Discovery+. A cura di Ada Cotugno 06:00 Australian Open, risultati e programma: oggi Berrettini-Rune, Sonego-Fonseca e Sinner-Schoolkate Programma ricchissimo per gli italiani impegnati nel secondo turno degli Australian Open. Sul cemento di Melbourne sono impegnati i big Berrettini, Sonego e Sinner: al torinese è affidato l'impegno più difficile perché affronta il giovanissimo fenomeno Fonseca. A cura di Ada Cotugno