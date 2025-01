video suggerito

Sinner granitico quando la palla scotta: Jarry battuto, Jannik al 2° turno degli Australian Open Jannik Sinner ha battuto Nicolas Jarry tre set a zero all’esordio agli Australian Open 2025. Nei momenti decisivi il numero uno al mondo si è confermato implacabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner si è mostrato implacabile contro Nicolas Jarry (29° giocatore del ranking) soprattutto nei momenti decisivi di un match tirato. Esordio con vittoria tre set a zero (7-6, 7-6, 6-1) agli Australian Open 2025, per il numero uno del mondo. Sfida non particolarmente bella, ma molto importante per l'azzurro che dopo aver vinto i primi due parziali al tie-break, ha chiuso in scioltezza il terzo parziale.

Un successo dunque prezioso per Sinner dal punto di vista dell'intensità e del fattore mentale, con la dimostrazione di essere sempre sul pezzo quando conta. Ora Jannik aspetta al secondo turno uno tra la wild card locale Skoolkate e Daniel.

Gran pressione di Jarry, nervi d'acciaio di Sinner

Il 29enne sudamericano ha provato sin dall'inizio a mettere pressione a Sinner per cercare di evitare di dargli ritmo. Un piano che è parzialmente riuscito, visto che il primo set, durato più di 70′, si è prolungato fino al tie-break. Bravo Jannik ad annullare due palle break nel settimo game, senza alcun rimpianto per quel set-point non sfruttato proprio ad un passo dal tie-break. Un tie-break, come spesso accade, giocato in maniera quasi impeccabile dall'azzurro che quando la palla scotta sale in cattedra. 7-2 e discorso messo sui giusti binari.

Sinner meglio al servizio nel secondo set

Il copione si è ripetuto anche nel secondo set, dove però Sinner è stato più incisivo al servizio. Infatti il parziale è scivolato via più velocemente verso il tie-break, dove il primo giocatore del ranking ha dimostrato nuovamente di avere nervi d'acciaio. Bene in risposta e nell'atletismo per aggiudicarsi anche questo parziale (7-5).

Il terzo set è stato praticamente una formalità con Jannik on-fire e Nicolas visibilmente calato. Doppio break per l'azzurro e 6-1 in 20′ per chiudere un esordio molto importante per lui. Ottimo infatti partire con un confronto duro, almeno per due set. Benissimo a livello mentale Sinner che si è confermato implacabile soprattutto nei tie-break.