Sinner-Jarry 4-3 in diretta LIVE agli Australian Open: grande equilibrio nel primo set

Esordio per Sinner agli Australian Open 2025: il numero 1 al mondo e campione in carica sta giocando contro Jarry nella prima partita dello slam di Melbourne. Sinner e Jarry si stanno affrontando per la terza volta, il bilancio è in parità: una vittoria per parte. Jannik è il numero 1 al mondo, il cileno è 34 ATP. L'incontro è iniziato alle, 4 ora italiana (le 14 locali). Sinner-Jarry si può vedere in diretta TV su Eurosport ed è visibile agli abbonati di Sky, DAZN e Discovery.

