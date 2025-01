Sinner-Rune 3-1 in diretta LIVE agli Australian Open: Jannik parte benissimo nel primo set

Dove vedere Sinner-Rune oggi in TV agli Australian Open? La partita degli ottavi degli Australian Open si potrà seguire in TV non in chiaro ma in diretta esclusiva su Eurosport, che è disponibile sia su Sky che DAZN per i rispettivi abbonati. Per quanto riguarda la diretta streaming, sarà visibile su Eurosport player, Sky GO, DAZN e Discovery+, tutte soluzioni disponibili per gli abbonati.