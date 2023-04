Sinner fa festa con Jamie Foxx su uno yatch dopo il Miami Open: è il suo nuovo status Dopo la finale di Miami e prima della stagione dei tornei sulla terra rossa, Jannik Sinner ha vissuto un momento di relax con la stella del cinema e della musica Jamie Foxx.

A cura di Marco Beltrami

Il prossimo torneo di Jannik Sinner sarà il Masters 1000 di Monte-Carlo che darà ufficialmente inizio per lui alla stagione sulla terra rossa. Il tennista italiano rientrato nella top ten della classifica ATP (è 9°) dopo la finale di Miami ora si preparerà al meglio per le "battaglie" sulla nuova superficie.

Nel frattempo sono circolate alcune foto che lo ritraggono alle prese con una festa in compagnia della star del cinema e della musica Jamie Foxx grande appassionato di tennis. Un po' di meritato relax per il giocatore italiano protagonista di un inizio 2023 più che positivo.

Jamie Foxx, all’anagrafe Eric Marlon Bishop, è una star di caratura internazionale. La stella di Hollywood protagonista di tanti film di successo, e premiato anche con Oscar, BAFTA e Golden Globe, ha conquistato la popolarità anche in TV e con la sua attività da produttore. All’attivo anche una carriera da cantante, che gli ha permesso anche di vincere un Grammy. Insomma una celebrità a tutto tondo, che ha una grande passione per lo sport e in particolare per tennis.

Foxx non poteva perdere l'occasione di vedere dal vivo il Miami Open e infatti è stata una presenza fissa sugli spalti in occasione del prestigioso Masters 1000. È stato lui uno dei più scatenati tifosi e sostenitori del giocatore di casa Christopher Eubanks, che a sorpresa si è spinto fino ai quarti di finale dove è stato battuto poi da Medvedev, giustiziere in seguito di Sinner. Jamie Foxx non ha perso l'opportunità per incoraggiare il tennista in campo e fuori, con i video dei due che hanno fatto capolino anche sui social network.

"Sangue sudore e lacrime e il vero duro lavoro hanno ripagato il mio buon amico Chris Eubanks! Il tennis è la tua passione, amico mio continua a salire e complimenti per essere entrato nella top 100 giocatori al mondo". Questo il messaggio dedicato dal popolare attore al giocatore che ha ringraziato così "Apprezzo il tuo amore e il tuo sostegno fratellone".

Eubanks però non è l'unico tennista che ha avuto modo di interagire con Foxx, a giudicare da alcune foto condivise su Instagram dal popolare dj Irie, amico dell'attore. Jannik Sinner, protagonista di un eccezionale Miami Open che purtroppo si è concluso con la sconfitta in finale contro Medvedev, ha partecipato ad una festa organizzata su uno yacht nei pressi di Miami. In una foto si può vedere il campione italiano in compagnia di diverse persone, tra cui anche l'attore premio Oscar.

Sinner e la festa sullo yacht con Jamie Foxx nella foto di Dj Irie

Un momento di divertimento per tutti, con Sinner visibilmente rilassato dopo le fatiche del torneo. Questa la didascalia d'accompagnamento delle immagini, con la simpatica prospettiva di un incontro di tennis con Jannik: "Che piacere stare con il finalista maschile del Miami Open Jannik Sinner! Assolutamente incredibile assistere al tuo successo e un tale piacere incontrare la tua squadra! Non vedo l'ora che arrivi presto la nostra partita!". Con tanto di ringraziamenti per gli amici Jamie Foxx e l'imprenditore italiano Andrea Reitano".

Ormai insomma Jannik Sinner è una vera e propria star. Questo è il suo status a livello internazionale certificato dal suo talento, che tutti hanno potuto apprezzare per esempio nella super sfida contro Alcaraz a Miami. Si è preso la scena Jannik, professionista esemplare oltre che giocatore dall'eccezionale talento, pronto brillare anche fuori dal campo.