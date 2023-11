Sinner e Sonego hanno vinto il doppio in Coppa Davis grazie a FIFA: svelato l’allenamento segreto L’Italia ha trionfato nel doppio contro l’Olanda in Coppa Davis e dopo la partita Sinner e Sonego hanno svelato qual è stata la vera chiave del successo azzurro: non ha a che fare con il tennis.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia vola in semifinale di Coppa Davis con il doppio perfetto di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, la coppia vincente scelta dal capitano Volandri per trascinare gli Azzurri verso la meta. La sconfitta di Arnaldi nel primo singolare è stata indolore ma ha comunque messo pressione sui due tennisti chiamati a fare bene nel match decisivo.

Insieme sono riusciti a giocare due set senza nessuna sbavatura e a fermare la possibile rimonta dell'Olanda. "Non giocavamo insieme da inizio anno", ha confessato Sonego a SkySport subito dopo la partita, ma nonostante questo la sintonia durante la gara era alle stelle.

Com'è possibile? Merito di allenamenti speciali che con il tennis hanno davvero poco a che fare. I due italiani infatti hanno svelato che, oltre ai classici allenamenti, i due hanno lavorato sul feeling giocando insieme a FIFA, il famoso videogioco sul calcio.

"È stato un bel doppio, sapevo che io e Sinner ci saremmo trovati bene insieme. Ci siamo preparati giocando a FIFA", parola di Sonego che ha svelato il segreto di tanta complicità. "È stato bello ritrovarci in campo e avere sensazioni positive. Non è semplice lasciar fuori Bolelli e Musetti".

E il grande rapporto instaurato tra i due è stata una delle chiavi del successo contro l'Olanda. Dalle partite di FIFA all'esordio nel doppio della Coppa Davis il passo è stato veramente breve, ma l'allenamento apparentemente bizzarro alla fine ha portato all'Italia tutti i frutti sperati.

Anche Sinner ha confermato la versione del suo compagno di squadra torinese, un amico che è oltre un semplice collega: "Giocare con un amico come Sonego rende tutto più semplice. A FIFA giochiamo insieme!". E giocare con lui ha anche aiutato ad allentare la pressione del match decisivo: "Avevamo tanta pressione per tutta la giornata, siamo partiti con un po' di sfortuna nel primo singolare. La posizione di Volandri non è semplice, ci sono tante scelte possibili".