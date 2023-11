Italia in semifinale di Coppa Davis! Sinner e Sonego firmano la grande rimonta sull’Olanda Il doppio Sinner-Sonego è stato perfetto nel match decisivo contro l’Olanda in Coppa Davis. L’Italia vince 2-1 e si prende la semifinale. Indolore la sconfitta iniziale di Arnaldi, poi il pareggio di Sinner nel secondo singolare, quindi la vittoria determinante nel doppio.

A cura di Alessio Pediglieri

Straordinaria partita del doppio azzurro composto da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che sono riusciti in due set a battere la coppia Koolhof-Griekspoor 6-3, 6-4 e hanno permesso all'Italia di volare in semifinale di Coppa Davis. Indolore la sconfitta nel primo singolare da parte di Arnaldi, con Sinner che si è preso il proprio singolare per poi replicare in coppia con Sonego. Olanda sconfitta, adesso appuntamento a sabato 25 novembre o contro la Serbia di Djokovic o la Gran Bretagna che si sfideranno questa sera.

Il primo singolare non è andato come tutti avrebbero voluto con Matteo Arnaldi che ha ceduto in tre set a van de Zandschulp: 7-6 3-6, 6-7. Una partita tiratissima in cui l'azzurro ha sprecato anche tre match point per poi regalare il primo punto all'Olanda e creando una rampa in salita per l'Italia di Volandri. Tantissimi i rimpianti per un'Italia che si è ritrovata ad avere il proprio destino ancora una volta nelle mani e nella racchetta del suo giocator più rappresentativo, Jannik Sinner.

Il nostro numero uno e n.4 del mondo non ha assolutamente disatteso all'appuntamento più delicato di questi quarti di finale di Davis riportando i colori azzurri di nuovo a sperare. Tallon Griekspoor ha tenuto benissimo nel primo set costringendo Sinner al tie-break per prendersi un vantaggio importante che poi è diventato incolmabile. Nel secondo set l'olandese è letteralmente crollato non appena Jannik ha alzato il ritmo e ha iniziato a giocare in modo quasi perfetto. Risultato finale, dunque, scontato, a favore di Sinner che chiude in 2 set la propria fatica, con un perentorio 6-1. Tutto in parità per Italia-Olanda, fino al doppio in cui gli azzurri si sono presentati da underdog, da sfavoriti.

Volandri ha voluto fare pretattica quasi fino all'ultimo, poi ha rotto gli indugi e ha indovinato la coppia del giorno: Sinner-Sonego. Di fronte c'erano gli olandesi Koolhof e Griekspoor duo più rodato di quello azzurro ma che nulla ha potuto di fronte alla voglia e alle giocate dei due italiani. Match messo in cassaforte con il primo set, vinto 6-3, poi ancora battaglia a Malaga per prendersi il punto decisivo che vale la di Coppa Davis. Che non è sfuggita con il 2° set concluso 6-4.

Adesso un giorno di riposo, doveroso, e poi di nuovo in campo per il penultimo atto di Coppa Davis. L'Italia si è già qualificata ed è in attesa di conoscere il proprio avversario che uscirà tra Serbia e Gran Bretagna. Un match in programma sabato 25 novembre con inizio alle 12:00 in punto. Per continuare a sognare.