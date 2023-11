Quando gioca l’Italia nella semifinale della Coppa Davis a Malaga: data e orario L’Italia di Coppa Davis ha dominato nel decisivo doppio contro l’Olanda nei quarti di finale. Una vittoria decisiva per 2-1 che è valsa l’accesso alla semifinale dove incontrerà la vincente del match tra Serbia e Gran Bretagna. La semifinale a Malaga si disputa sabato 25 novembre con orario di inizio fissato alle 12:00.

A cura di Alessio Pediglieri

L‘Italia è arrivata in semifinale di Coppa Davis e adesso la nazionale azzurra giocherà sabato 25 novembre alle 12:00 italiane contro la vincente di Serbia-Gran Bretagna. Un appuntamento che tutti si augurano che possa essere poi superato per poter festeggiare per la seconda volta il successo in una competizione che è stata vinta solamente in una occasione nella storia del tennis italiano.

Una Coppa Davis in cui la nostra nazionale vive il fascino del traino di Jannik Sinner, il migliore nostro atleta che sta sorprendendo sul fronte internazionale, conquistandosi prima la quarta posizione ATP e poi dimostrando di meritarsela con enormi ulteriori possibilità di miglioramento. L'altoatesino ha accettato senza indugio di dare una mano alla Nazionale allenata da Volandri pochi giorni dopo le fatiche delle ATP Finals di Torino dove è stato autentico protagonista malgrado la sconfitta nella gara decisiva contro l'immenso Novak Djokovic che non gli ha dato scampo, conquistando il torno per la 7a volta in carriera.

L'Italia si è imposta nel doppio contro l'Olanda, – con gli azzurri che hanno vinto il singolare proprio con Sinner dopo il KO di Arnaldi nella prima partita contro gli orange – e adesso devono affrontare la semifinale in programma a Malaga e poi la finalissima, di domenica 26 novembre. Al contrario dei quarti di finale che hanno visto il loro inizio alle 10:00 di mattina, cambierà l'orario per la semifinale che si giocherà sabato 25 novembre, alle ore 12:00. L'avversaria azzurra uscirà dalla vincente dell'incontro tra Serbia e Gran Bretagna con un possibile nuovo incrocio tra Sinner e Djokovic.

La data e l'orario della semifinale dell'Italia in Coppa Davis

Dopo aver conquistato il doppio decisivo con Sinner-Sonego sulla coppia olandese Koolhof-Griekspoor l'Italia in Coppa Davis affronterà la semifinale in programma sabato 25 novembre con inizio non prima delle 12:00. Di fronte ci sarà la vincente tra Serbia e Gran Bretagna. Diretta TV in chiaro su Rai 2 per il digitale terrestre e in streaming sul portale di RaiPlay.