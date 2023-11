Italia-Olanda in Coppa Davis, oggi Sinner-Griekspoor e Arnaldi-van de Zandschulp: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Il programma di oggi alle Finals di Coppa Davis a Malaga: gli azzurri del tennis sfidano l'Olanda nella partita valida per i quarti di finale del torneo di tennis. Nel primo singolare di Italia-Olanda in campo il numero 3 del tennis italiano Arnaldi che sfida van de Zandschulp alle ore 10. Jannik Sinner, primo giocatore del ranking azzurro e reduce dalla finale alle Finals, giocherà nel secondo singolare e sfiderà il numero 23 del mondo Griekspoor non prima delle 12. A seguire in caso di parità ci sarà il doppio decisivo con la coppia Sinner-Bolelli che giocherà contro i temibili Koolhof/Rojer. Chi vince si qualifica alle semifinale e affronterà la vincente di Serbia-Gran Bretagna, in programma sempre oggi alle 16:00.

Il programma di Italia-Olanda oggi in Coppa Davis e i risultati degli azzurri

ore 10, Arnaldi-van de Zandschulp

a seguire, Sinner-Griekspoor

a seguire, Sinner/Bolelli-Koolhof/Rojer

A che ora gioca Sinner oggi contro Griekspoor per Italia-Olanda: orario e dove vederla in TV

La partita tra Sinner e Griekspoor di Coppa Davis inizierà oggi giovedì 23 novembre non prima delle 12. I due numeri uno di Italia e Olanda scenderanno in campo a Malaga a seguire il confronto Arnaldi-van de Zandschulp. L'orario d'inizio di Sinner-Griekspoor potrebbe dunque slittare. Il match si potrà vedere in chiaro su Rai 2 e sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) per gli abbonati. Diretta streaming su RaiPlay in chiaro e Sky Go per gli abbonati Sky.

Dove vedere la partita di Arnaldi contro van de Zandschulp in Coppa Davis

Dove vedere in TV Arnaldi-van de Zandschulp? La partita di Coppa Davis sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e sui canali Sky per gli abbonati. Diretta sui canali 201 e 203 del satellite. Orario d'inizio del match che apre Italia-Olanda, le ore 10.

Coppa Davis 2023, l'orario di Sinner/Bolelli-Koolhof/Rojer per il doppio e dove vederla

Dovrebbe essere Bolelli il compagno di doppio di Sinner, contro i temibili olandesi Koolhof/Rojer. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e su Sky, non prima delle 14. Si giocherà infatti a seguire i due singolari precedenti e potrebbe essere decisiva in caso di 1-1.

