video suggerito

Sinner e il patrimonio che fa invidia al mondo del tennis: quanto ha guadagnato finora a 23 anni Jannik Sinner ha guadagnato nel 2024 oltre 12 milioni di euro di prize money. In carriera Sinner è diventato già il 16° tennista di sempre con il maggior numero di guadagni e il suo patrimonio complessivo supera già i 60 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner è il numero 1 della classifica ATP di tennis. Ha vinto due titoli Slam, 7 tornei solo in questa stagione e da tempo ha dato vita a una grande rivalità con Carlos Alcaraz. Viene da pensare che saranno loro i dominatori del tennis per tanti anni. I tennisti di alto livello giocano per scrivere la storia, vincere Slam e diventare il migliore al mondo e riuscendoci guadagnano anche cifre enormi, considerando anche sponsor ed esibizione, oltre ai premi per i tornei. Sinner si trova già al 16° posto nella classifica dei tennisti più ricchi di ogni tempo, tra questi premi sono esclusi i 5,5 milioni del Six Kings Slam.

Jannik, come tutti i grandissimi, quando gioca non pensa al denaro, come ha detto anche recentemente: "Non gioco per soldi, è semplice. Ovviamente ho guadagnato tanto a Riyadh ma sono andato lì perché c'erano forse sei i migliori giocatori al mondo. Il denaro è importante, ma non così tanto". Quelle parole non sono piaciute a Wawrinka che ha risposto a un post sui social con una emoji sorridente, che ha creato polemiche.

Sinner ha guadagnato 12 milioni nel 2024

La vittoria agli Australian Open e quella agli US Open rappresentano le perle della stagione 2024 di Jannik Sinner, che ha vinto 65 partite in stagione (su 71 giocate). Sinner conquistando 7 titoli complessivi e raggiungendo le semifinali al Roland Garros, la finale a Pechino e i quarti a Wimbledon ha ottenuto di prize money oltre 12 milioni di euro, per la precisione 12.032.035. A questi si aggiungono i 5,5 milioni del Six Kings Slam, che non vanno, però, conteggiati con quelli vinto nel circuito.

Il prize money vinto da Sinner in carriera

Complessivamente Sinner ha superato i 29 milioni di euro di guadagni. Una cifra altissima di per sé, ed enorme considerata l'età di Jannik, che lo scorso agosto ha compiuto 23 anni. I 29.108.484 milioni di montepremi lo collocano già tra i tennisti con i maggiori guadagni di sempre: è 16°. La top ten dei tennisti più ricchi all-time è lontana un paio di milioni: Tsitsipas 10° ne ha vinti oltre 31 milioni. Il più ricco di sempre è Djokovic, che precede Nadal, Federer, Murray, Zverev, Sampras, Medvedev, Wawrinka e Alcaraz, naturalmente anche lui con la possibilità di crescere sensibilmente.

Il patrimonio di Sinner tra premi, esibizioni e sponsor

Queste cifre riguardano solo i guadagni ottenuti dai tornei ATP e dagli Slam. Dunque non sono inclusi i 5,5 milioni di euro guadagnati nel Six Kings Slam, giocato a Riyadh poche settimane fa. E ovviamente quelle cifre non comprendono i guadagni relativi, oltre che alle esibizioni, anche quelli degli sponsor e Sinner ne ha parecchi. Secondo quanto scritto da Forbes, lo scorso agosto, nel 2024 Sinner guadagnerà grazie alle sponsorizzazioni circa 20 milioni di euro.

Jannik ha contratti importanti con Fastweb, Gucci, Lavazza, Intesa San Paolo, Panini, Technogym e Rolex, ed ha aggiunto poi una partnership con La Roche-Posay e Pasta De Cecco. E soprattutto è legato ai suoi sponsor tecnici: la Head, sponsor per le racchette, e la Nike, con l'azienda americana firmò il rinnovo nel 2022. Un contratto da 150 milioni di dollari in 10 anni. Il patrimonio stimato di Sinner dunque supera ampiamente i 60 milioni di euro.