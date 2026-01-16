Sinner dopo aver vinto: “Non so se posso dirlo”. Poi però racconta la verità su quel giallo…

Jannik Sinner ha destato un’ottima impressione nel match di esibizione vinto contro Felix Roger-Aliassime a Melbourne, ultimo atto prima dell’inizio dell’Australian Open. Dopo la partita peraltro si è parlato anche del suo completo, soprattutto di quel colore giallo…

Jannik Sinner ha battuto stamattina – nella serata australiana – il canadese Felix Auger-Aliassime, attuale numero 7 del ranking, nell'ultima esibizione prima dell'Australian Open che inizierà domenica e lo vedrà difendere il titolo (e i tanti punti, 2000) di campione in carica. Il match è stato molto divertente, il 24enne altoatesino ha sfoggiato parecchie variazioni, in primis numerose palle corte ma anche più discese a rete del solito. Primo set vinto 6-4 da Sinner, secondo da Auger-Aliassime con lo stesso punteggio (ma abbastanza bugiardo, visto che Jannik ha avuto sette palle break non sfruttate, perdendo infine il servizio sul 4-5), infine dominio del campione azzurro al super tie-break, vinto 10-4.

Un ottimo allenamento agonistico di quasi due ore, al termine del quale – nella classica intervista a caldo sul campo – Sinner ha fatto scoppiare a ridere tutto il pubblico che gremiva la Rod Laver Arena di Melbourne, quando ha eccepito (neanche tanto velatamente) sulla scelta del colore giallo per il suo completo da parte del suo sponsor di abbigliamento.

Dapprima Sinner ha provato a trincerarsi dietro un "non so se posso dirlo", quando l'intervistatore gli ha chiesto se l'outfit indossato oggi contro Auger-Aliassime sarebbe stato quello che poi avrebbe indossato durante il torneo oppure se era solo per le attività dell'Opening Week dell'Australian Open.

Poi però Jannik invece ha vuotato il sacco, aggiungendo qualcosa che probabilmente non farà tanto piacere al suddetto sponsor. Immaginate di essere il team di cervelloni che si è spremuto per tirare fuori il giallo del completo di Sinner e poi sentire uno dei vostri atleti di punta, su cui avete investito milioni, rispondere così all'ulteriore domanda sugli "outfit Nike", ovvero se "lui partecipa alla scelta dei colori o va bene qualunque cosa gli mandino".

Jannik sincero come al solito: fa capire che quel colore non è che gli sia piaciuto tanto…

"Sì e no – ha attaccato Jannik, che dopo una piccola pausa scenica ha provocato la risata di tutti gli spettatori – L'anno prossimo avrò un po' più voce in capitolo sui colori, diciamo così…".

Sinner si è subito reso conto di aver detto qualcosa di imbarazzante (se non dannoso) per la Nike e allora ha provato a metterci una pezza: "Però sono comunque molto contento di indossare questo outfit. C'è un lungo lavoro dietro, quindi ho anche diversi outfit. Questo è quello per le sessioni diurne e c'è quello per le sessioni notturne. Spero di poterli indossare entrambi… significherebbe che vado avanti nel torneo". È l'augurio di tutti gli italiani, che fin dal match di primo turno con Gaston tiferanno per il nostro fuoriclasse della racchetta.