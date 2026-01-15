Australian Open 2026, il tabellone aggiornato maschile e femminile: gli avversari di Sinner

Sorteggiato il tabellone del torneo degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Sinner, che al primo turno affronta Gaston, si trova dalla parte di Musetti e Djokovic. Paolini e Cocciaretto nel percorso con Sabalenka e Swiatek. Il calendario e il programma di tutte le partite degli italiani.

Il sorteggio del tabellone degli Australian Open 2026 segna l'inizio del Major al Melbourne Park, che si gioca dal 18 gennaio al 1° febbraio al Melbourne Park, e apre la stagione del Grande Slam nel tennis. Debutto agevole per Jannik Sinner che gioca la prima partita contro Hugo Gaston. L'italiano ha vinto due edizioni consecutive (2024 e 2025) e affronta il torneo da testa di serie numero 2. Sia lui sia Carlos Alcaraz (numero 1) sono collocati nei rami opposti del percorso che potrebbe condurli dritti in finale. Ecco la griglia delle partite nel tabellone aggiornato e il calendario completo, disponibili anche sul sito ufficiale del trofeo australiano.

Il tabellone di Sinner, chi sono i possibili avversari fino alla finale

La difesa del titolo del campione di San Candido inizia al primo turno con il francese Hugo Gaston (94° nel ranking Atp), battuto per 2 volte in 2 match precedenti che risalgono al 2021. Sulla carta potrebbe essere l'australiano James Duckworth (84°, 2-1 per l'italiano i precedenti) il secondo avversario da sfidare lungo il cammino che al terzo turno prevede un match insidioso con il brasiliano Joao Fonseca (30°) oppure con l'americano Eliot Spizzirri (89°) e il connazionale Luca Nardi (108°, precedenti a favore 1-0).

Negli ottavi di finale sono quattro le sfide ipotetiche contro uno tra: Karen Khachanov (17°, precedenti a favore 4-1), Luciano Darderi (24°), Giovanni Mpetshi Perricard (63°), Sebastian Baez (39°, precedenti a favore 3-0). Nei quarti Ben Shelton (8°, precedenti a favore 8-1) o Casper Ruud (13°, precedenti a favore 4-0) sono gli avversari più probabili rispetto a Denis Shapovalov (23°, precedenti 1-1) e Valentin Vacherot (32°).

Semifinali di alto livello con uno di questi quattro: Novak Djokovic (4°, precedenti a favore 6-4), Lorenzo Musetti (5°, precedenti a favore 3-0), Taylor Fritz (9, precedenti a favore 4-1), Stefanos Tsitsipas (33° precedenti 6-3 in favore del greco). Contro chi giocherebbe la finale ipotetica? Facile, facile immaginare sia Carlos Alcaraz (precedenti 10-6 per lo spagnolo) rispetto al tedesco Alexander Zverev (precedenti a favore 6-4 per Jannik).

Il tabellone degli Australian Open 2026: Sinner dalla parte di Musetti e Djokovic

Nove gli italiani in gara: oltre al campione di San Candido, nel gruppo di prima fascia ci sono anche Lorenzo Musetti (da poco numero 5 al mondo), Flavio Cobolli e Luciano Darderi; Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi completano la pattuglia tricolore nel singolare maschile. Nel singolare femminile le speranze sono riposte in Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono la coppia collaudata nel doppio maschile, così come Sara Errani e Jasmine Paolini in quello femminile.

Il primo turno degli italiani (singolare maschile)

Sinner (Ita) vs Gaston (Fra)

Musetti (Ita) vs Collignon (Bel)

Cobolli (Ita) vs Q/LL

Darderi (Ita) vs Garin (Chi)

Sonego (Ita) vs Taberner (Esp)

Berrettini (Ita) vs De Minaur (Aus)

Arnaldi (Ita) vs Rublev

Bellucci (Ita) vs Ruud (Nor)

Nardi (Ita) vs Q/LL

Musetti si trova nella parte bassa del tabellone, che annovera anche Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz. ‘Muso' esordisce contro il belga Collignon. Nel secondo turno ‘Muso' potrebbe ritrovarsi a sfidare Lorenzo Sonego (al 1° turno impegnato con lo spagnolo Taberner). Primo turno di un certo livello per Matteo Berrettini che si trova nella parte del tabellone che comprende anche Carlos Alcaraz: esordirà contro il n. 6 del seeding Alex De Minaur. Il numero uno al mondo, invece, debutterà con l'australiano Walton. Quanto agli altri italiani: Cobolli e Nardi affronteranno avversari che arrivano dal turno di qualificazione, Darderi sa già che dovrò vedersela contro Garin mentre Arnaldi e Bellucci avranno di fronte Rublev e Ruud.

Il tabellone femminile: Paolini dalla parte della numero uno Sabalenka

Sorteggiato anche il tabellone femminile degli Australian Open. Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, è dal lato della numero uno Aryna Sabalenka. ‘Jas' inizierà il percorso contro una qualificata. Al secondo turno potrebbe trovare una tra Erajvec e Frech, terzo turno ipotetico contro l'americana Iva Jovic. Ottavi di finale a elevato coefficiente di difficoltà qualora dovesse esserci la sfida contro una tra l'ucraina Marta Kostyuk (che sta giocando molto bene) o la russa Ekaterina Alexandrova. Oltre a Paolini, nel tabellone del singolare femminile c'è anche Elisabetta Cocciaretto: il sorteggio l'ha abbinata al primo turno contro l'austriaca Julia Grabher e l'ha messa lungo il cammino di Iga Swiatek, numero due del mondo.

Il primo turno delle italiane (singolare femminile)

J. Paolini (Ita) vs Q/LL

E. Cocciaretto (Ita) vs J. Grabher (Aus).

Il calendario completo del torneo degli Australian Open 2026

Gli Australian Open sono il primo appuntamento del Grande Slam della stagione. Un lungo cammino che i inizia a partire dal 18 gennaio e culmina con le finali in programma il 31 gennaio (singolare femminile, doppio maschile e doppio femminile) e il 1° febbraio (singolare maschile). Di seguito il calendario completo con indicazione delle date e degli orari in Italia (considerando il fuso orario con l'Australia) di tutti gli incontri: