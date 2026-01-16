Quando gioca Sinner con Gaston agli Australian Open, data e orario del primo incontro di Jannik

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner sta per iniziare la difesa del titolo degli Australian Open, vinto nel 2024 e nel 2025. Il numero 2 della classifica ATP scenderà in campo nel match di primo turno contro il francese Hugo Gaston, giocatore che non può dargli alcun tipo di problema. Gli organizzatori non hanno ancora reso noto il calendario e dunque la data d'esordio del campione in carica di Melbourne non c'è, ma sarà domenica 18, lunedì 19 o martedì 20 gennaio.

Quando gioca Sinner contro Gaston agli Australian Open

Il tabellone è stato sorteggiato. Sinner è la testa di serie numero 2. Ora tocca agli organizzatori stabilire l'ordine di gioco del primo turno, che viene spalmato in tre giorni. Facile prevedere che Jannik possa essere tra i big a giocare tra i primi e magari in un orario comodo o semi-comodo per gli appassionati italiani, magari poco dopo l'alba. Difficile pensare possa aprire il torneo giocando all'1 di notte di domenica 18, lunedì 19 o martedì 20 gennaio.

Dove vedere Sinner-Gaston degli Australian Open in TV e streaming

L'incontro di esordio di Jannik, come tutte le partite degli Australian Open, si potranno seguire solo su Eurosport, e dunque visibile su Discovery+ e HBO Max. canale che è anche disponibile per gli abbonati di DAZN, Tim Vision, Prime Video Channels. Sinner-Gaston dunque live in TV e in streaming con Eurosport.

I precedenti tra Sinner e Gaston

Fosse pugilato non potrebbero sfidarsi. Troppe le categorie di differenza tra l'italiano e il francese, soprattutto a livello fisico. Gaston è un giocatore di talento, ma non è aiutato da un fisico gigantesco e il suo tennis per quanto bello a vedersi è assai poco redditizio. I precedenti sono due, entrambi datati 2021: due vittorie e solo non giochi persi da Sinner.

I possibili avversari di Sinner agli Australian Open

Sinner ha un tabellone discreto. I primi due turni sono agevoli. Dopo Gaston potrebbe esserci Duckworth. Poi eventualmente il big match con Joao Fonseca, sarebbe una sfida da non perdersi. Mentre negli ottavi uno tra Khachanov e Mensik. Nei quarti sulla carta Shelton e in semifinale uno tra Djokovic e Musetti.