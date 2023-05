Sinner da già spettacolo a Roma nell’allenamento con Djokovic: pubblico in visibilio Jannik Sinner nel weekend esordirà agli Internazionali d’Italia. Ma intanto a Roma Sinner ha dato vita a una sessione d’allenamento spettacolare con il numero 1 ATP Novak Djokovic.

A cura di Alessio Morra

L'entusiasmo per Jannik Sinner è enorme. E non potrebbe essere altrimenti. L'italiano è cresciuto ulteriormente e in questo 2023 ha raggiunto le semifinali di Indian Wells e Montecarlo e la finale di Miami. Nella Race, la classifica che considera solo i risultati dell'anno solare, è tra i primi 5. A Roma lo aspettano tutti. Nessuno pensa sia il favoritissimo, non può esserlo essendoci Djokovic e Alcaraz, ma sotto voce tutti pensano che possa essere l'anno buono. Sinner, che aveva saltato Madrid, è sceso in campo per un allenamento d'elite contro il numero 1 del mondo Djokovic. I due hanno regalato delle perle vere e proprie, agli spettatori presenti, ma anche a chi ha avuto modo di vedere le immagini del loro allenamento.

Un allenamento intenso. Volevano testarsi entrambi. Volevano capire a che livello di gioco erano. Non è una consuetudine vedere due tennisti di questo livello sfidarsi in un allenamento a pochi giorni dal torneo. Un allenamento vissuto con il sorriso sulle labbra da entrambi, amici da tempo e legati anche dal tifo per il Milan, che mercoledì sera contro l'Inter disputerà la semifinale di andata di Champions League.

Tanti gli spettatori che hanno sfidato il gran sole per seguire il loro allenamento. Non hanno giocato per tutto il tempo a velocità supersoniche né hanno avuto la massima intensità, ma hanno disputato un allenamento serio e hanno cercato di vincere ogni punto. Risultato: spettacolo puro. Con varietà di colpi estrema e tanti applausi da parte di spettatori festanti che hanno partecipato con grande passione al (si spera) la prima sfida romana tra Djokovic e Sinner, che potrebbero ritrovarsi tra una decina di giorni.

Perché il tabellone ha posto dalla stessa parte, quella alta, Jannik e Novak. Certo non sarà semplice arrivare alla sfida in semifinale, che sarebbe straordinaria. Sinner ha un discreto tabellone. Due comodi turni prima di incrociare avversari di livello – sulla carta Khachanov e Ruud