Il tabellone degli Internazionali di Roma 2023: Sinner dalla parte di Djokovic e Rune Sorteggiato il tabellone degli Internazionali d’Italia di Roma 2023. Sinner è nella parte alta con Djokovic. Il torneo si giocherà dal 10 al 21 maggio al Foro Italico.

A cura di Alessio Morra

In uno scenario unico, meraviglioso come la Scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna è stato sorteggiato il tabellone degli Internazionali d'Italia 2023. Tra i sorteggianti c'erano Lorenzo Musetti, il vincitore di Montecarlo Andrey Rublev e la tennista greca Maria Sakkari. Gli Internazionali d'Italia di Roma si disputeranno dal 10 al 21 maggio, e come da tradizione si disputerà anche il torneo femminile.

Assenti Nadal, più volte campione a Roma, e Shapovalov, oltre a Berrettini. Torna alle gare Djokovic, che è nella parte alta del tabellone con Sinner. Dall'altra parte c'è Alcaraz, il grande favorito per gli Internazionali BNL d'Italia. Il torneo maschile si potrà vedere in TV in esclusiva su Sky, ma alcuni incontri andranno in onda anche in chiaro su SuperTennis.

Il tabellone degli Internazionali di Roma di tennis: Sinner è dalla parte di Djokovic e Rune

Il livello è altissimo. Ed essendoci, per fortuna, sia Djokovic che Alcaraz era pressoché certo che Sinner finiva dalla parte di uno dei due migliori giocatori al mondo. Jannik, testa di serie numero 8, è nella metà alta quella presidiata dal numero 1 ATP Djokovic e che ha sorteggiati pure Ruud e Rune. In quella bassa presenti i russi Medvedev e Rublev e soprattutto Alcaraz e Tsitsipas.

Il tabellone di Sinner è buono. Agevoli i primi due turni, Khachanov il primo vero ostacolo negli ottavi. Musetti invece è nella parte bassa, secondo turno comodo poi eventualmente Tiafoe, e sarebbe battaglia, e agli ottavi Tsitsipas. Gli accoppiamenti dei tennisti italiani, spicca un primo turno doc tra Fognini e Murray.

Sinner è già al secondo turno, sfiderà Munar o un Qualificato

Musetti è già al secondo turno, giocherà contro Arnaldi/Schwartman

Fognini-Murray (primo turno)

Cecchinato-McDonald (primo turno)

Arnaldi-Schwartzman (primo turno)

Nardi-Wolff (primo turno)

Zeppieri-Qualificato (primo turno)

Passaro-Ramos (primo turno)

Il calendario completo del torneo: programma e orari