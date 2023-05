Internazionali Roma, oggi Sinner-Cerundolo, Musetti e Sonego: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: in campo gli italiani Sinner, Musetti, Sonego e Djokovic. Un programma ricchissimo quello di oggi. Il martedì è dedicato a tutti gli ottavi maschili, ma si deve completare ancora il terzo turno, a causa della pioggia. Alle 11, pioggia permettendo, c'è Djokovic-Norrie sul centrale. Sinner sfida Cerundolo e dovrebbe scendere in campo non prima delle 15. In mattinata dovrebbero completare i rispettivi match di terzo turno Musetti e Sonego in programma entrambi non prima delle 12:30. Le partite si potranno seguire in diretta TV su Sky, e in streaming su Sky Go e NOW. Un match andrà in onda anche in chiaro sul 20.

Sinner-Cerundolo oggi in tv all'ATP Roma: orario e dove vederla

Jannik Sinner affronterà nel pomeriggio Francisco Cerundolo. Il tennista italiano è favorito, ma deve stare attendo contro l'argentino che in passato lo ha già sconfitto. L'incontro non inizierà prima delle ore 15 e sarà trasmesso in diretta TV sia da Sky (canale 201) che da il 20, in chiaro. Diretta streaming possibile con Sky Go e NOW.

Dove vedere la partita di Musetti contro Tiafoe agli Internazionali di tennis in diretta TV

Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe nella tarda mattinata italiana torneranno in campo sul Grand Stand per completare il loro incontro di terzo turno. Musetti è avanti di un break nel terzo set. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky e inizierà non prima delle 12:30. Chiunque passi il turno, si spera il giocatore italiano, sarà costretto agli straordinari. Perché in serata, non prima delle 20:30, il vincente di Musetti-Tiafoe se la vedrà con Tsitsipas o Sonego.

Oggi in campo anche Musetti, Sonego e Djokovic: orari e programma

Programma di lusso in questo martedì 16 maggio. Oltre a Sinner scenderanno in campo anche Musetti e Sonego, che se vinceranno torneranno in campo in serata, e il numero 1 del tabellone Djokovic.

Campo Centrale

Ore 11: Djokovic-Norrie

non prima delle 12:30: continuazione Tsitsipas-Sonego 6-3

a seguire: Kudermetova-Zhang

a seguire: Sinner-Cerundolo

ore 19: Haddad Maia-Kalinina

a seguire: vincente Tsitsipas/Sonego-vincente Musetti/Tiafoe

Grand Stand Arena

ore 11: Popyrin-Rune

non prima delle 12:30: continuazione Musetti-Tiafoe 5-7 6-4 2-1

a seguire: Rublev-Hanfmann

a seguire: Wolff/Zverev-Medvedev

ore 19: Coric-Marozsan

Campo Pietrangeli

ore 11: doppio femminile

a seguire: continuazione Wolff-Zverev 4-6 3-3

a seguire: Badosa-Muchova

a seguire: Ruud-Djere

