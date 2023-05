ATP Internazionali Roma, oggi Djokovic-Rune: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: non ci saranno italiani in campo. L'attenzione principale è per Novak Djokovic. Il numero 1 ATP sfiderà Rune. In programma nella giornata due match del singolare maschile e due di quello femminile, tutti validi per i quarti di finale.

Djokovic-Rune oggi in tv all'ATP Roma: orario e dove vederla

Il match più interessante della giornata è Djokovic-Rune. La sfida tra il detentore del torneo e il giovane rampante danese si potrà seguire sia su Sky che in chiaro su il 20. La partita inizierà alle ore 13, sempre che non faccia capolino la pioggia al Foro Italico. Sky manderà in onda l'incontro sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Commento di Pero e Bertolucci. In streaming Djokovic-Rune si potrà seguire su Sky Go, NOW e mediasetplay.it.

Dove vedere la partita di Ruud contro Cerundolo agli Internazionali di tennis in diretta TV

L'altro quarto di finale della parte alta del tabellone lo disputeranno invece Casper Ruud e Francisco Cerundolo. Il match tra il norvegese e l'argentino si potrà seguire solo su Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 e 205, e in streaming sarà visibile tramite Sky Go e NOW. Si gioca alle ore 19. Il vincitore sfiderà Djokovic o Rune in semifinale.

Oggi in campo anche i quarti del torneo femminile: orari e programma

Ore 13:00 – Djokovic-Rune

Non prima delle 15:00 – Badosa-Ostapenko

Non prima delle 19:00 – Ruud-Cerundolo

Non prima delle 20:30 – Swiatek-Rybakina

