Djokovic furioso dopo la scorrettezza di Norrie a Roma, non se l’aspettava: reazione rabbiosa A Roma tensione alle stelle nella partita tra Djokovic e Norrie, con il primo imbestialito dopo una scorrettezza dell’avversario.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La partita tra Djokovic e Norrie a Roma per gli Internazionali d'Italia è stata contraddistinta da un momento di grande tensione, che ha rischiato di degenerare. Il tennista serbo, probabilmente già nervoso per le sue condizioni fisiche precarie, non ha gradito quanto fatto dal britannico in una particolare situazione di gioco.

Tutto è avvenuto nel primo set della partita, in occasione di un punto vinto da Norrie. Quest'ultimo è stato bravo a costruirsi le condizioni più congeniali per andare a chiudere in scioltezza. Dopo aver chiamato a rete Nole con una palla corta, ecco che il numero uno britannico ha tirato centralmente sorprendendo il suo avversario che non ha potuto fare altro che provare ad intercettare la conclusione d'istinto.

Djokovic è riuscito a toccare la pallina ma si è subito reso conto di non poter essere efficace e di aver di fatto perso il punto. Infatti la sfera ha superato la rete ma con una traiettoria facile facile per Norrie. Ill serbo si è girato e ha iniziato a camminare verso la sua metà campo, certo ormai di avere perso il 15. Ecco però il colpo di scena, con il numero 13 del mondo che ha piazzato uno smash proprio in direzione del giocatore numero uno al mondo.

Djokovic colpito alla parte bassa della gamba, si è indispettito nei confronti del suo avversario considerando la sua giocata gratuita e irrispettosa. Ecco allora che dopo essersi repentinamente girato lo ha gelato con uno sguardo glaciale, tradendo tutta la sua rabbia. Mani sul volto e f"reno a mano tirato" per il campione serbo, apparso sul punto di esplodere. Inutili le scuse di Norrie "Sorry". Come se non bastasse poi, al cambio campo Nole ha seguito con gli occhi il suo avversario, ancora stizzito per l'accaduto.

Da lì in poi Djokovic ha avuto uno stimolo in più per battere Norrie. La resa dei conti è arrivata al momento della stretta di mano finale, dopo la vittoria di Nole. Nel classico terzo tempo, nessun convenevole con il serbo che si è limitato ad uno sguardo fugace e ad un saluto altrettanto sbrigativo. Tensione alle stelle dunque a Roma, con Nole che sicuramente si è legato al dito quanto accaduto.