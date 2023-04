Sinner a sorpresa rinuncia al torneo di Madrid: tornerà a Roma per gli Internazionali d’Italia Il numero 8 della classifica ATP che aveva dato forfait per il match dei quarti di Barcellona con Musetti ha rinunciato al torneo 1000 di Madrid. Sinner tornerà in campo per Roma.

A cura di Alessio Morra

Dopo Nadal, Djokovic e Berrettini ha dato forfait al torneo 1000 di Madrid anche Jannik Sinner. La notizia è arrivata a poche ore dal sorteggio del tabellone che quindi perde un altro big. Il tennista italiano aveva dato forfait già nei quarti per il torneo di Barcellona. Evidentemente non è al meglio e sa che non avrà la possibilità di prepararsi al meglio per il quarto torneo 1000 della stagione. Sinner tira il fiato e si prepara così per gli Internazionali d'Italia di Roma che inizieranno il 10 maggio.

La buona stella non aiuta certo gli organizzatori del torneo di Madrid, che hanno perso un'altra stella. Purtroppo rinuncia un altro giocatore italiano. Sinner aveva fatto capire già contro Nishioka di non essere al top della forma, nonostante il successo. Il giorno seguente, e cioè venerdì, a causa di una forma influenzale e problemi di allergia ha rinunciato alla sfida con Musetti, poi battuto in tre set da Tsitsipas. Ora è arrivato il forfait a Madrid, che quindi perde un altro tennista di prima fascia.

Sinner dunque alza il piede dall'acceleratore. All'Italia resta Musetti che sarà l'emblema tricolore a Madrid. Jannik si riposa, o meglio si allena in vista del torneo di Roma, l'appuntamento più atteso, quello che ogni giocatore italiano sogna di vincere. L'ultimo grande appuntamento prima del Roland Garros.

Jannik è il numero 4 della Race ed è all'ottavo posto della classifica ATP. Un 2023 straordinario con i quarti di finale raggiunti sette volte in otto tornei giocati e almeno le semifinali nei primi tre tornei 1000: Indian Wells (perse da Alcaraz), Montecarlo (da Rune) e Miami, dove arrivò in finale (battuto da Medvedev). A Roma sarà anche più pimpante, più fresco rispetto ai suoi tradizionali avversari.