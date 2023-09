Sinner e Berrettini salteranno la Coppa Davis, Volandri costretto a sostituirli: c’è Arnaldi Jannik Sinner sembra a un passo dall’annunciare il forfait per le sfide di settembre dell’Italia in Coppa Davis. Scontata anche la rinuncia dell’infortunato Berrettini. Volandri dovrebbe convocare Sonego e Arnaldi, pronti ad aggiungersi ai titolari.

A cura di Alessio Morra

La Coppa Davis ha da anni ormai un amaro destino. Perché è il sogno di tutti i tennisti, compresi i migliori, ma è collocata sempre in prossimità di appuntamenti molto importanti. A settembre si giocherà la Coppa Davis e l'Italia ospiterà un intero raggruppamento a Bologna. Ma capitan Volandri rischia di dover rinunciare a Jannik Sinner e a Matteo Berrettini. Non ci sarebbero problemi per il superamento del turno, ma ancora una volta l'Italia può dover rinunciare alle sue stelle.

Se si può dire che il sorteggio è stato benevolo – l'Italia a Bologna affronterà Svezia, Cile e Canada (depotenziato) e meglio non poteva andare – si deve anche dire che in questi ultimi anni l'Italia, che ha una formazione fortissima, non è mai arrivata nelle condizioni migliori alle sfide di Davis. Lo scorso anno, probabilmente, con la squadra al top il titolo forse sarebbe stato conquistato. Ma tant'è. A questo giro darà forfait Matteo Berrettini e potrebbe saltare l'impegno bolognese anche Jannik Sinner, fiaccato dalle fatiche degli US Open.

La sconfitta con Zverev è stata dura da digerire per tanti motivi. Sinner sapeva di essere in grande forma e sognava di avanzare tanto, non è stato fortunato perché ha trovato uno Zverev tornato su grandissimi livelli. Perdere dopo quasi 5 ore di gioco e ancora una volta al 5° set ha fatto male a Jannik, che è uscito dal campo con le lacrime agli occhi. Ma sono stati soprattutto i problemi fisici, i crampi già al terzo set, a metterlo in grande difficoltà.

Nella conferenza stampa post match, l'altoatesino aveva mostrato le sue emozioni e aveva garantito la sua presenza in Coppa Davis: "Il prossimo appuntamento è la Coppa Davis, sono contento di giocarla. Avrò più tempo di prepararla a questo punto, per me purtroppo perché vuol dire che sono stato eliminato qui". Ma in realtà a breve potrebbe giungere il forfait. Sinner deve riposarsi in vista di un finale di stagione che spera sia esaltante. La qualificazione alle Finals è a un passo e poi ci saranno pure le Finals della Davis.

Mentre Jannik sfoglia la margherita, ma probabilmente a questo giro marcherà visita, è certo il forfait di Berrettini, che ha subito un infortunio alla caviglia contro Rinderknech nel secondo turno degli US Open. Lorenzo Sonego ancora una volta sarà convocato come riserva di lusso.

E al posto di Sinner è stato pre-allertato Matteo Arnaldi, che sta disputando un'annata straordinaria e che agli US Open è arrivato fino ai quarti di finale. Sonego e Arnaldi si aggiungeranno a Musetti, che pare destinato a essere il numero 1, a Bolelli e Fognini, che disputeranno il doppio. Dal 13 al 17 settembre a Bologna l'Italia sfiderà Canada, Cile e Svezia.