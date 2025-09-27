Sinner-Atmane a Pechino, orario e dove vederla in TV e streaming: il precedente e la “carta pokemon”

La prima è andata, come previsto, alla grande, ora c'è il secondo turno dell'ATP 500 di Pechino per Jannik Sinner che sfiderà il francese Terence Atmane, numero 68 della classifica ATP. I due si affrontano per la seconda volta in poche settimane, dopo la sfida del 16 agosto, quando il francese regalò per il compleanno una carta Pokemon all'italiano. L'incontro è in programma nella tarda mattinata italiana, e cioè non prima delle 9. Sinner-Atmane vale un posto ai quarti di finale, chi vince sfiderà Maroszan o Muller lunedì prossimo. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva di questo torneo. Non ci sarà la diretta in chiaro. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.

Sinner ha passeggiato con Cilic, ha vinto 6-2 6-2 e il risultato poteva essere ancora molto più netto. Un'ottantina di minuti per una partita nella quale Jannik ha provato le prime grandi novità tecniche del suo gioco. Risultato più che ottimale. Atmane, però, è un test ben più probante. Il francese è un giocatore in crescita, come ha dimostrato nel torneo di Cincinnati dove dalle qualificazione giunse fino alle semifinali, quando fu proprio Jannik a batterlo in due set.

A che ora gioca Sinner contro Atmane all'ATP Pechino, orario e programma

Programma ricchissimo a Pechino, dove si gioca un combined, cioè si disputano contemporaneamente il torneo maschile e quello. Si parte alle ore 5 italiane (le 11 locali) con la sfida tra Mirra Andreeva e la cinese Zhu, poi toccherà a Iga Swiatek, numero 1 del tabellone femminile, con Yue Yuan. Non prima delle 9 italiane (le 15 di Pechino) Sinner con Atmane.

Sinner-Atmane dove vederla in TV e in streaming: non c'è diretta in chiaro

Dove vedere Sinner-Atmane in TV? Il torneo ATP 500 di Pechino non sarà trasmesso in chiaro. Diritti TV in esclusiva Sky, che manderà in onda ogni match fino alla finale che si terrà mercoledì 1 ottobre. Diretta su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e forse anche 203 (Sky Sport Tennis), se non ci saranno incontri a Tokyo, l'altro 500 in programma questa settimana. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e Atmane

Terence Atmane era un perfetto sconosciuto per i meno amanti del tennis fino allo scorso agosto, quando dopo aver superato le qualificazioni incredibilmente, ma giocando un tennis splendidamente d'attacco, si issò fino alle semifinali del torneo 1000 di Cincinnati. Vinse con Cobolli, Fonseca, Fritz e Rune. Prima di sfidare Jannik gli fece un regalo, perché lo affrontò nel giorno del compleanno. Sinner faticò un set, poi dal tie-break in poi fu una passeggiata. Dunque un precedente e 1-0 Sinner.