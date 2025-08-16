Atmane sorprende Sinner con un regalo di compleanno prima della gara: lo lascia senza parole

Jannik Sinner spegne 24 candeline dall'altra parte del mondo, senza l'affetto della famiglia e degli amici che si sono fatti sentire virtualmente. C'è una finale da giocare a Cincinnati e il tennis viene prima di tutto, ma in qualche modo per il suo compleanno è riuscito a ritagliarsi un momento di festa: prima dell'ingresso in campo Terence Atmane lo ha fermato per fargli gli auguri e dargli anche un regalo.

Un gesto bello da parte del suo avversario che ha lasciato il numero 1 al mondo particolarmente sorpreso. Non poteva essere un regalo banale e per questo il francese ha deciso di condividere con il rivale una delle sue passioni più grandi che porta avanti dal 2007: nel tunnel che porta al Centrale ha allungato verso di lui una carta dei Pokemon di cui è particolarmente appassionato, scatenando il sorriso di Sinner che lo ha ringraziato con un abbraccio prima della gara.

Il regalo di Atmane a Sinner per il compleanno

L'italiano spera di festeggiare per bene dopo la semifinale, mettendosi in tasca il biglietto per la finale senza troppi patemi, ma nel frattempo ha scartato il primo regalo della giornata. Atmane lo ha sorpreso con un pensiero per il suo compleanno: oggi Sinner compie 24 anni e dovrà attendere per la festa, ma ha ricevuto una bella sorpresa dal tennista che sta sfidando in questa partita. Il francese gli si è avvicinato sorridente preannunciandogli il regalo: "Ho qualcosina per te".

Poi gli ha mostrato una carta dei Pokemon di cui lui è un grandissimo appassionato: vanta una collezione di carte vastissima, una delle più importanti in Francia, che porta avanti dal 2007. È il suo regalo per il numero uno al mondo, un cimelio che in alcuni casi può valere migliaia di euro in base alla sua rarità. Le telecamere non sono riuscite a inquadrare bene la carta che ha sollevato tanta curiosità nei tifosi più appassionati, ma non si sono lasciati sfuggire la gioia di Sinner e il grande abbraccio che ha scambiato con Atmane prima di scendere in campo in un pre partita più unico che raro.