Sinner-Alcaraz in finale a Umago oggi: dove vederla in diretta TV e live streaming Sinner-Alcaraz è la finale del torneo ATP 250 di Umago, con inizio alle ore 20. Tutte le informazioni su dove vedere la partita live in TV e streaming.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner oggi a Umago giocherà la prima finale ATP della sua carriera sulla terra rossa e la sua prima finale del 2022. Dall'altra parte della rete ci sarà Carlos Alcaraz, che come una settimana fa scenderà in campo in una finale contro un italiano, domenica scorsa è stato battuto da Musetti. La finale del 250 di Umago si potrà seguire in diretta TV su Sky e in streaming con Sky Go o Now. Sinner-Alcaraz scenderanno in campo alle ore 20.

Un'estate splendida per il tennis azzurro. Perché Musetti la settimana scorsa ha vinto Amburgo, mentre Berrettini ha disputato la finale di Gstaad. E ora tocca a Sinner nel torneo di Umago, dove si erano qualificati per le semifinale anche Zeppieri e Agamenone.

Sinner ha vinto 5 tornei ATP, a Umago giocherà la prima finale su terra rossa.

Umago, a che ora gioca Sinner: orario e programma della partita contro Alcaraz

Il torneo di Umago è uno dei più amati dai tennisti e quasi ogni anno vince questo riconoscimento dall'ATP. Piace il torneo croato pure per i suoi orari particolari. La finale del torneo di Umago si disputerà alle ore 20 di domenica 31 luglio. A quell'ora scenderanno in campo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, a caccia del quinto titolo di questo 2022. Anche in caso di successo, non migliorerà la sua classifica Sinner che rimarrà numeri 10 ATP e 13 della Race.

Dove vedere Sinner-Alcaraz a Umago in diretta TV e streaming

La finale Sinner-Alcaraz sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis) con la telecronaca di Elena Pero e Laura Garrone. Il match di Umago si potrà vedere anche in streaming tramite Sky Go e Now, in ogni caso servirà un abbonamento.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Terzo match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'italiano e lo spagnolo rappresentano il futuro del tennis e si affronteranno sulla terza superficie differente. Alcaraz si è imposto lo scorso autunno nel secondo turno del 1000 di Parigi Bercy in due set, mentre Sinner ha vinto lo scorso 3 luglio negli ottavi di Wimbledon.

Alcaraz va a caccia del 5° titolo del 2022, ha vinto i 500 di Rio e Barcellona e i 1000 di Miami e Madrid.

Sinner gioca la prima finale del 2022, Alcaraz cerca il quinto titolo

Sinner ha vinto 5 tornei nella sua giovane carriera, l'ultimo ad Anversa lo scorso ottobre, e disputerà la settima finale ATP. Carlos Alcaraz è diventato il tennista con il maggior numero di finali in questa stagione, ne ha vinte quattro (Rio de Janeiro, Miami, Barcellona, Madrid), ha perso la scorsa settimana con Musetti ad Amburgo.

Il cammino di Sinner e Alcaraz nel 250 di Umago

Sinner ha iniziato battendo con un doppio 6-4 Munar, poi ha regolato sempre in due set l'altro spagnolo Carballes Baena infine ha vinto agevolmente con Agamenone. Alcaraz invece ha spazzato via Gombos e Bagnis, ma ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per sconfiggere in semifinale Zeppieri.