Grande Italia a Umago, tre azzurri in semifinale: con Sinner pure Zeppieri e Agamenone Tre tennisti italiani contemporaneamente in semifinale in un torneo ATP. Qualcosa di incredibile è accaduto nel 250 di Umago dove si sono qualificati Jannik Sinner, Franco Agamenone e Giulio Zeppieri.

A cura di Alessio Morra

L'Italia del tennis continua a regalare gioie. Nel torneo di Umago saranno addirittura tre i tennisti italiani in semifinale. Un evento unico. Ma se la semifinale di Jannik Sinner, testa di serie numero 2, era praticamente scontata, non era facilmente preventivabile, a inizio torneo, lo stesso traguardo per Franco Agamenone e Giulio Zeppieri, che mai si erano spinti così in avanti in un torneo ATP. L'altro semifinalista, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1.

Spesso nel torneo croato giocatori azzurri hanno colto buoni risultati, ma mai era andata così bene, e se si considera che per la prima volta dal 1987 c'erano quattro giocatori nei quarti di torneo ATP si capisce la porta dell'impresa. Jannik Sinner ha liquidato un altro spagnolo, dopo Munar, ha battuto in due set Carballes Baena, che ha opposto una grande resistenza e merita applausi, ha cancellato tre matchpoint, due vincendo dei punti splendidi. L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-4 7-6.

Ma prima di lui per le semifinali si era qualificato Franco Agamenone, che è un italo-argentino, dal 2020 vive a Lecce e gareggia con il passaporto italiano. Agamenone si è qualificato giocando un modo eccezionale, il successo su Baez negli ottavi è stato strepitoso, nei quarti oggi ha vinto nettamente il derby contro Cecchinato, piegato 6-2 6-1.

Franco Agamenone si è qualificato per la prima semifinale ATP della carriera.

Cecchinato che era uscito vincitore negli ottavi dal derby con Musetti. Sabato l'italo-argentino vivrà la prima semifinale ATP – a 29 anni – scenderà in campo contro Sinner, che parte favorito, ma non può dormire sonni tranquilli.

E poi è arrivato il successo di Giulio Zeppieri. Il ventenne romano è passato attraverso le Qualificazioni e ha superato Cachin e Galan prima di battere in due set lo spagnolo Bernabé Zapata, 6-4 7-5. Risultato eccezionale. Zeppieri sabato probabilmente sfiderà Carlos Alcaraz, sarà un test probante. Ma Zeppieri, in ogni caso, il suo torneo lo ha già vinto.