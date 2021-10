Jannik Sinner trionfa nel torneo di Anversa! Annientato Schwartzman in finale Jannik Sinner continua la sua rincorsa alle ATP Finals di Torino: il 20enne tennista italiano ha vinto il torneo 250 di Anversa, superando in due set l’argentino Diego Schwartzman. Un match dominato dall’inizio alla fine: 6-2/6-2 il punteggio finale per l’altoatesino. Da lunedì Sinner sarà numero 11 al mondo.

A cura di Paolo Fiorenza

Altra grande vittoria per Jannik Sinner: l'enfant prodige del tennis italiano ha vinto il torneo ATP 250 di Anversa, strapazzando in finale l'argentino Diego Schwartzman con un doppio 6-2. Sinner precede in classifica il 29enne di Buenos Aires di una sola posizione (13 contro 14 del Ranking), ma in campo la differenza è stata abissale. Il match è durato poco più di un'ora e un quarto, l'azzurro lo ha messo subito in discesa con due break nei primi 5 giochi, chiudendo il primo set 6-2 in 39 minuti. Copione identico nel secondo parziale: Schwartzman ha perso immediatamente il servizio in apertura, poi il secondo break al quinto gioco ha chiuso di fatto il match. Sinner ha portato a casa anche il secondo set con l'identico punteggio di 6-2.

Con questo successo, il ragazzo di San Candido entra a 20 anni nella storia del tennis italiano: nessuno mai prima di lui aveva infatti vinto 4 tornei in un anno. Sinner ha trionfato a Melbourne 1 ad inizio anno, poi è decollato da metà stagione in poi, vincendo Washington, Sofia e Anversa. Inoltre l'allievo di Riccardo Piatti è il primo italiano a vincere 3 titoli ATP indoor (due volte a Sofia ed oggi ad Anversa). Si è lasciato alle spalle Omar Camporese, che venti anni fa aveva vinto a Rotterdam e Milano. Nella classifica dei plurivincitori italiani di tornei ATP, Sinner appaia a quota 5 Barazzutti e Berrettini: sopra di lui ci sono soltanto Paolo Bertolucci che ne ha vinti 6, Fabio Fognini a 9 e Adriano Panatta a 10.

Grazie al successo di oggi, Sinner continua a sperare nella qualificazione agli 8 posti delle ATP Finals in programma a Torino: l'azzurro adesso si trova a soli 110 punti dall'ottavo posto utile, attualmente occupato dal polacco Hurkacz. Da lunedì l'altoatesino sarà all'11° posto del Ranking mondiale, a ridosso dei top ten. Abbiamo un campione, ormai parlare di promessa è roba vecchia.