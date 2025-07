Sinner a Wimbledon risponde in italiano a una domanda in inglese che lo lascia interdetto: “Ma no!”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Jannik Sinner è pronto a tuffarsi negli ottavi di finale a Wimbledon dove sarà atteso dall'incontro con Dimitrov. Un match che potrà dire molto sul cammino del numero uno al mondo nel prestigioso torneo. La vittoria contro Nardi, Vukimìc e Martinez ha permesso a Sinner di proseguire il suo percorso nel tabellone ed entrare nella fase cruciale della competizione. Qualcuno però non ha ancora dimenticato quanto accaduto nelle ultime uscite a Jannik, specie per via di quella finale persa in maniera incredibile contro Alcaraz al Roland Garros.

Sinner in conferenza stampa si ritrova di nuovo faccia a faccia con quella partita dopo aver ascoltato la domanda di un giornalista in sala. Sinner ha parlato delle sue sensazioni negative in vista di Wimbledon a causa della sconfitta nella finale del Roland Garros: "Non mi preoccupa che una sconfitta possa influenzare così a lungo – ha detto -. Credo che questa sia una nuova opportunità per fare qualcosa di buono da parte mia". Ma poi si lascia andare a una risposta in italiano quando ascolta una domanda che dalla mimica facciale non sembra apprezzare molto: "Ma nooo".

Sinner in campo a Wimbledon.

A Sinner viene chiesto come possa descrivere il suo umore e la sua mentalità, intesa come tenuta psicologica, subito dopo il Roland Garros e se una volta arrivato a Wimbledon avesse avuto dubbi, preoccupazioni o sensazioni negative in vista di questo torneo. Jannik si fa ripetere quel quesito e risponde: “Perché sentimenti negativi? Perché ho perso in finale? Ma nooo!". La sua sembra quasi un'espressione sorpresa, incredula. "Guarda, è un nuovo torneo, un altro Grande Slam e un'altra superficie – spiega -. Non mi preoccupo del mio livello di gioco a volte. Non mi preoccupa che una sconfitta possa influenzarti per così tanto tempo".

Le parole di Sinner dopo una specifica domanda

Sinner cerca di essere subito ragionevole cercando di chiudere una volta per tutte tutte le questioni relative a quella finale: "Credo che questa sia una nuova occasione per fare qualcosa di buono da parte mia – ha sottolineato ancora -. Se gioco un buon tennis, so che potenzialmente posso andare lontano. Magari perdo il turno successivo. Non lo so. Ma non mi preoccupo. Sono sinceramente molto felice di essere qui e soprattutto felice di avere la possibilità di giocare su campi così speciali come Wimbledon".

Sinner conclude il suo intervento sull'argomento: "Non c'è posto migliore per giocare a tennis in questo momento. Sta andando tutto bene. Mi sono preparato bene per questo torneo. Ora vediamo come me la cavo qui e fin dove posso arrivare". L'altoatesino sfiderà il bulgaro Dimitrov che ha già battuto in 4 occasioni, domani lunedì 7 luglio.