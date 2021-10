Sinner a Vienna sfida Ruud, è la partita decisiva per la qualificazione alle ATP Finals Jannik Sinner oggi affronta Casper Ruud, una partita fondamentale per la corsa alle ATP Finals. Sinner vincendo supererebbe Hurkacz e si metterebbe a tiro proprio di Ruud, che potrebbe poi sopravanzare in caso di successo in semifinale contro Tiafoe o Schwartzman. Ma Jannik battendo Ruud avrebbe la certezza di essere nella top ten da lunedì.

Quella di oggi è una sfida campale, è la partita del 2021 per Jannik Sinner che nei quarti di finale del torneo di Vienna affronta Casper Ruud, uno dei suoi due avversari diretti nella corsa per un posto alle Finals di Torino. L'altoatesino sa che vincendo scavalcherebbe Hurkacz ed entrerebbe tra i magici otto, sarebbe di fatto padrone del suo destino, ma non certo della qualificazione perché dopo Vienna si disputeranno i tornei di Parigi Bercy e Stoccolma. Ma Sinner-Ruud è una sfida fondamentale anche per un altro motivo.

Sinner galoppa, vuole il Masters e ha confermato in queste settimane che a livello indoor è un giocatore già di livello altissimo. Ha vinto venti set consecutivi tra Sofia, Anversa e Vienna. Un percorso netto straordinario che lo ha portato al 10° posto della Race. Considerando che Nadal alle Finals non ci sarà, quest'anno ‘basta' essere al nono posto per giocare le ATP Finals. Hurkacz che precede Jannik ha una manciata di punti di vantaggio e ciò significa che in caso di successo su Ruud arriverebbe il tanto agognato sorpasso sul polacco e la qualificazione sarebbe nelle mani di Sinner che sa di essere favorito contro Ruud, giocatore molto sottovalutato ma di alto livello, basti considerare che nessuno ha vinto più trofei quest'anno di lui. E Sinner sa che in caso di passaggio in semifinale sarebbe largamente favorito. Perché Tsitsipas è stato sconfitto in tre set da Tiafoe, e l'americano nei quarti sfiderà Schwartzman, che è uscito malamente sconfitto nel confronto con Jannik nella finale di Anversa – il giocatore argentino con grande signorilità durante la premiazione poi lo ha riempito di elogi. Insomma sognare si può e lo si può fare in grande.

Ma non è finita, perché Sinner lunedì prossimo potrebbe entrare per la prima volta tra i primi 10 della classifica ATP, vincendo contro Ruud scavalcherebbe Thiem, che non gioca da mesi, e Hurkacz, e non dovrebbe guardare nemmeno più ai risultati di Auger-Aliassime, oggi in campo contro Zverev e vicino pure lui all'ingresso nella top ten.