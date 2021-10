Cosa serve a Sinner per qualificarsi alle ATP Finals: la classifica della Race per Torino Jannik Sinner vincendo il torneo ATP 250 di Anversa è salito al 10° posto della ATP Race, la classifica che determina la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Per qualificarsi Sinner nelle prossime due settimane dovrà superare uno tra Ruud e Hurkacz. L’italiano giocherà i tornei di Vienna (500) e soprattutto il 1000 di Parigi Bercy.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha vinto pure il torneo di Anversa, il ventenne altoatesino in Belgio ha conquistato il quinto titolo della sua carriera, il quarto di questo 2021. Sinner ha vinto alla grande, non solo perché ha concesso le briciole in finale a Schwartzman e in semifinale a Harris, ma perché non ha perso nemmeno un set in tutto il torneo. Conquistando il 250 di Anversa Sinner ora si è rilanciato con forza nella corsa per un posto alle ATP Finals. Jannik giocherà a Vienna questa settimana e poi a Parigi Bercy e proverà a superare uno tra Ruud e Hurkacz, ma occhio pure a Norrie, il vincitore di Indian Wells che è in grande forma.

Le ATP Finals si disputeranno a Torino dal 14 al 21 novembre. Sei tennisti hanno già ottenuto la matematica qualificazione: il numero 1 del mondo Djokovic, che sarà in campo, il russo Medvedev, vincitore degli US Open, il greco Tsitsipas, il campione olimpico Zverev, Rublev e Matteo Berrettini, che disputerà il Masters per la seconda volta in carriera. Restano due posti a disposizione, più uno da riserva. In lizza, realisticamente ci sono solo quattro giocatori: Ruud, Hurkacz, Sinner e Norrie.

Il norvegese Casper Ruud ha 3015 punti ed è il numero 7 della Race, al numero 8 in realtà c’è Nadal, che resta nella top ten nonostante non giochi da agosto e ha annunciato da tempo il ritorno nel 2022. La 9a posizione la occupa il polacco Hurkacz, che in questo momento è l’ultimo a qualificarsi. Il campione di Miami ha 2955. Poi c’è Sinner che deve fare un grosso sforzo per sopravanzare uno tra Ruud e Hurkacz. Perché Jannik ha 2845 punti, alle sue spalle c’è Cameron Norrie con 2795 punti. Hanno delle chance di qualificazione anche il canadese Auger-Aliassime e il russo Karatsev, che ha conquistato il titolo a Mosca, ma devono realizzare degli exploit.

Sinner in campo a Vienna e poi a Bercy

Sinner non è lontano da Hurkacz e Ruud, ma è dietro di loro quindi ha l’obbligo vincere partite e già a Vienna sfiderà a distanza i suoi due rivali diretti prima di giocarsi tutto a Parigi Bercy, torneo 1000 che assegna tantissimi punti. Ruud è davanti, ma a livello indoor non è all’altezza di Hurkacz e Sinner. I due, che sono grandi amici, a Vienna proveranno già a ottenere il sorpasso. Ruud non è stato fortunato, ha pescato subito il sudafricano Lloyd Harris (numero 20 della Race), mentre Hurkacz giocherà con Andy Murray e sul suo cammino potrebbe trovare Berrettini. Sinner pure è chiamato a un primo turno impegnativo, sfiderà l’americano Opelka, dovesse vincere avrebbe uno tra Mager e Novak e poi guardando la classifica dovrebbe esserci Ruud, e in quel caso ci sarebbe uno spareggio. La corsa di Jannik continua e il sogno di avere due italiani alle Finals di Torino è sempre vivo.

La classifica aggiornata della Race per le ATP Finals Torino

A Torino ci saranno sicuramente Djokovic, che chiuderà con ogni probabilità la stagione al numero 1, Medvedev, Tsitsipas e Zverev, tutti e quattro hanno già vinto le Finals, e poi Rublev e Berrettini, entrambi alla seconda partecipazione. Mentre gli altri due posti se li giocano Ruud, Hurkacz, Sinner, Norrie, Auger-Aliassime e in linea teorica anche Karatsev, Shapovalov e Carreno Busta.