Medvedev vince gli US Open, sfuma il Grande Slam per Djokovic Daniil Medvedev ha vinto gli US Open. Il tennista russo conquista la prima prova Slam della carriera. Medvedev ha battuto in tre set il numero 1 del mondo Novak Djokovic con il punteggio di 6-4 6-4 6-4. Djokovic si ferma sul più bello e vede svanire così l’opportunità di realizzare il Grande Slam.

A cura di Alessio Morra

Il Grande Slam resta una chimera, non solo per Djokovic. Rod Laver resta l'ultimo tennista ad averlo realizzato. Era sulle tribune di Flushing Meadows l'australiano che ha visto vincere gli US Open 2021 al russo Daniil Medvedev che ha disputato una finale perfetta e ha battuto per tre set a zero il numero uno del mondo Novak Djokovic, che sul più bello vede sfumare il sogno Slam.

Medvedev parte forte, Djokovic no

Sin dalle primissime battute si nota un Djokovic affaticato, non poteva essere altrimenti, considerate le quasi 18 ore di gioco in sei partite a New York per il serbo che perde subito il servizio. Medvedev è caricatissimo, tira forte la prima e la seconda di servizio, senza paura. In una mezz'oretta è 6-4. Il russo alza le mani quando incamera la prima partita, ma sa benissimo che Djokovic nelle ultime quattro partite per quattro volte ha perso il primo set. Ma questa volta è diverso. Il numero 1 ATP fa fatica, anche se non molla di un centimetro.

Il russo vicino al successo va in tilt

Medvedev invece è perfetto, con il suo personalissimo gioco, pennella e crea colpi imprevedibili. Forse abusa un po' troppo delle palle corte il russo, che oltre a un super servizio mostra dei lungo linea straordinari. Un break decide il secondo set, arriva nel quinto gioco. Con un doppio 6-4 sul capo Djokovic è chiamato a un'altra impresa titanica, che non gli riesce. Lui ha le pile scariche, il numero 2 del mondo è sempre più on fire, non sbaglia una mossa e vola sul 5-1. Il successo è a un passo, ma quando il traguardo si avvicina il russo va in tilt, il pubblico fa rumore, lui pensa al successo, commette tre doppi falli e Djokovic, che si era cambiato la maglia a un passo dalla sconfitta, torna in corsa, anche con l'aiuto di un pubblico assai scorretto. Ma Medvedev dopo un attimo di difficoltà tiene botta e con pieno merito vince il primo titolo Slam della sua carriera.

Lo splendido 2021 di Djokovic e il 1° Slam di Medvedev

Djokovic ovviamente deluso e tantissimo. In un solo colpo poteva staccare Federer e Nadal nella classifica dei tennisti con il maggior numero di titoli Slam (20 a testa) e soprattutto realizzare il Grande Slam, ma farlo è quasi impossibile. Una stagione faticosa, disputata ad altissimi livelli da Nole, che ha vinto a febbraio gli Australian Open, a giugno il Roland Garros e a luglio Wimbledon. Ma in questo momento è giusto celebrare Medvedev, che si è fatto trovare pronto ed è pronto per prendersi, un giorno non troppo lontano, lo scettro del tennis mondiale.