Sorteggiato il tabellone di Parigi Bercy: tanti ostacoli per Sinner, Berrettini dà forfait Sorteggiato il tabellone del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy, l’ultimo grande torneo prima delle ATP Finals. Berrettini ha dato forfait, ma torna in campo Djokovic. Jannik Sinner è salito al numero 8 della Race ed è stato collocato nella parte bassa del tabellone, dove c’è anche Ruud. In alto Hurkacz e Norrie.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner si è fermato in semifinale nel torneo di Vienna, una sconfitta amara con Tiafoe, che non è stato troppo sportivo in campo. Ma a bocce ferme può essere comunque soddisfatto l'altoatesino che ha superato Hurkacz e che cercherà a Parigi Bercy di mettere al sicuro la sua qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il sorteggio però non è stato troppo benevolo per Jannik, che è stato collocato nella parte bassa del tabellone.

Torna Djokovic, forfait di Berrettini

Poche ore prima del sorteggio è arrivata la notizia del forfait di Matteo Berrettini, che ha rinunciato a causa di un problema al collo e che vuole risparmiarsi in vista delle Finals. A Bercy torna alle gare per la prima volta dopo la finale degli US Open Novak Djokovic, che è ovviamente la testa di serie numero 1. In chiave Finals però sono importanti le collocazioni in tabellone di Ruud, Hurkacz e Norrie che sono in modo diverso tutti avversari di Jannik.

Il tabellone di Ruud, Hurkacz e Norrie

Il norvegese Ruud è settimo nella Race con 3105 punti e potrebbe blindare la qualificazione per Torino, ma per farlo dovrà battere subito al secondo turno Bublik o Evans e poi eventualmente Schwartzman agli ottavi. Hurkacz è nono con 2965 punti ed ha un tabellone buono, con Struff o un qualificato poi Auger-Aliassime o Murray e nei quarti Tsitsipas, giocatore di talento, numero 3 al mondo, ma a dir poco alterno. E poi c'è Norrie, che di punti ne ha 2865 e che è finito nel quarto di Djokovic, e quindi potenzialmente è chiuso.

Sinner può sfidare subito Alcaraz

Jannik Sinner invece partirà dal secondo turno, proprio grazie al forfait di Berrettini perché con la rinuncia del romano è diventato testa di serie numero 8. Sinner giocherà mercoledì nei sedicesimi con Herbert o Alcaraz, che ha mostrato il suo talento a Vienna e che sarebbe meglio evitare, nell'eventuale ottavo Carreno o Rinderknech e poi nei quarti ci sarebbe Medvedev. Ma già raggiungere i quarti sarebbe un risultato eccellente, che avvicinerebbe Sinner alle Finals.