Berrettini non ce la fa, deve fermarsi: “Ho un problema al collo” Il tennista romano, Matteo Berrettini, non figurerà nel tabellone del torneo di Parigi-Bercy che scatta la prossima settimana. La scelta è di tipo strategico in relazione ai prossimi impegni cerchiati in rosso in calendario. L’obiettivo sono le Atp Finals di Torino, come lui stesso ha ammesso in una story su Instagram.

Matteo Berrettini si ferma. Lo tormenta un problema al collo, nulla di grave ma non vuol rischiare. L'obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili alle Atp Finals in programma a Torino (dal 14 al 21 novembre). Il nome del tennista romano non figurerà nel tabellone del torneo di Parigi-Bercy che scatta la prossima settimana (1/7 novembre) nella capitale francese. "The hammer", "il martello" (soprannome che fa il paio con "the rebel", "il ribelle") vuol curarsi e riprendersi da quello che è nulla più di un inconveniente del mestiere.

In una story su Instagram l'azzurro ha voluto spiegare in prima persona il motivo della decisione: "Ciao a tutti negli ultimi giorni ho avvertito dolore al collo – si legge nel testo editato su fondo nero – e per questo ho deciso di cancellarmi da Parigi-Bercy". Non c'è pericolo che il leggero malessere pregiudichi il prosieguo della stagione. La scelta è di tipo strategico in relazione ai prossimi impegni cerchiati in rosso in calendario. Lo chiarisce proprio Berrettini subito dopo. "Voglio essere sicuro al 100% di poter competere al meglio alle ATP Finals di Torino. Grazie per il continuo supporto! Ci vediamo a Torino!".

Un appuntamento che è un guanto di sfida lanciato agli avversari, tra i quali ci sarà (almeno secondo gli ultimi risultati e la risalita in graduatoria) anche l'altro italiano, Jannik Sinner. Nella classifica Atp Race attuale Berrettini occupa la sesta posizione a quota 4090 punti, piazzamento che gli permette di tenere i riflettori puntati su Torino senza patemi. E che il romano non fosse al top della condizione lo si era intuito in occasione della partita e della sconfitta subita venerdì scorso contro Carlos Alcaraz nell'Atp 500 di Vienna: nonostante la buona reazione d'orgoglio nel secondo set, s'è dovuto arrendere al rivale spagnolo con il punteggio finale di 6-1, 6-7 (2), 7-6 (5).