Sinner non vuole più fermarsi: “Ho un obiettivo in testa”. Sfida Tiefoe con vista sulle Finals Jannik Sinner affronta oggi Frances Tiefoe nella semifinale del torneo Atp 500 di Vienna. Consolidare la Top 10 Atp e restare stabilmente tra i qualificati delle Finals di Torino è l’obiettivo del tennista alto-atesino. In caso di vittoria con l’americano e accesso in finale l’azzurro salirebbe al settimo posto nella speciale classifica della Race.

Frances Tiefoe. Americano. In semifinale è il prossimo avversario da battere per Jannik Sinner. In campo questo pomeriggio, non prima delle 15.30, l'italiano proverà ad aggiungere un altro pezzo al mosaico. In diretta Tv, in chiaro e streaming su Supertennis e su Sky sarà possibile vedere il match dell'alto-atesino che sta vivendo un ottimo momento di forma dopo una leggera flessione degli ultimi mesi "Ho un obiettivo nella testa", ha ammesso dopo aver battuto Casper Ruud (7-5, 6-1) nei quarti del torneo Atp 500 di Vienna.

Quale? Consolidare la Top 10 Atp e restare stabilmente tra i qualificati delle Finals di Torino. Virtualmente c'è già poiché grazie a un buon trend di successi ha superato Hurkacz nella Race ma all'appello mancano ancora due tornei: Parigi Bercy e Stoccolma, che possono essere "ferro o piuma", fare da trampolino di lancio oppure alimentare qualche patema a un soffio dal traguardo. "C'era molta pressione da parte di entrambi – ha spiegato Sinner nelle interviste ai microfoni di Atp -. Ho controllato bene la partita dal punto di vista emotivo e sono soddisfatto anche di come ho servito".

Fin qui il commento alla sfida con lo scandinavo, l'obiettivo adesso è salire di un altro gradino: in caso di vittoria con Tiefoe e accesso in finale l'azzurro scaverebbe un solco di sicurezza rispetto agli avversari, accomodandosi sul settimo posto della speciale classifica della Race. Come prendere una boccata d'ossigeno dopo aver scollinato la montagna: il resto è tutto in discesa.

Come sta Sinner? "Devo riuscire a mantenere la concentrazione – ha aggiunto l'italiano, che ha sguardo e testa rivolti verso l'americano -, ho un obiettivo in testa. Questo è un gioco mentale e c'è molta pressione. Nelle ultime settimane al chiuso mi sono trovato a mio agio, una cosa questa confermata anche dai risultati. Ma ogni partita fa storia a sé". Avanti, Jannik. Senza paura. Un passo alla volta, più in alto che puoi.

La classifica Atp Race attuale

Nella classifica Atop Race attuale Jannik Sinner è in ottava posizione con un parziali di 3015 punti. Se accede alla finale del torneo di Vienna sale a quota 3135, scalzando dal settimo posto Casper Ruud. In caso di vittoria del trofeo consolida il piazzamento raggiungendo 3335.

1. Novak Djoković (Serbia) 8370

2. Daniil Medvedev (Russia) 6470

3. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5695

4. Alexander Zverev (Germania) 5275

5. Andrey Rublev (Russoa) 4210

6. Matteo Berrettini (Italia) 4090

7. Casper Ruud (Norvegia) 3105

8. Jannik Sinner (Italia) 3015

9. Rafael Nadal (Spagna) 2985

10. Hubert Hurkacz (Polonia) 2955

11. Cameron Norrie (Gran Bretagna) 2875

12. Félix Auger-Aliassime (Canada) 2420

13. Aslan Karatsev (Russia) 2280